装備充実と“原点回帰”な新グレードを追加した新「エクストレイル」

日産自動車は2025年8月21日、SUV「エクストレイル」をマイナーチェンジしました。併せて新グレードとなる「NISMO（ニスモ）」と「ROCK CREEK（ロッククリーク）」もラインナップに加わります。

【初代以来の“タフギア”感！】これが原点回帰した「新型エクストレイル」です（写真で見る）

今回の改良で、エクステリアは主に前後バンパーなどのデザインが変更されました。フロントグリルは従来型に比べ、ワイドさを強調した大型なものとなったほか、シグネチャーランプは昼間でも光る常時点灯タイプとなりました。また、19インチのアルミホイールには新デザインのタイプを採用されています。

インテリアでは、日産の国内モデルでは初の装備としてグーグル搭載の「Nissan Connectインフォテイメントシステム」を採用。また配色も一新し、これまでタン色だったオプションのナッパレザー仕様は、シックなブラウン色に変更されています。

さらに、カメラ映像を用いて周囲の安全確保を支援する「インテリジェント アラウンドビューモニター」にも、新たに「3Dビュー」と「インビジブルフードビュー」を追加。いずれも日産では国内初採用の機能で、3Dビューはディスプレイから車両の周囲360度を立体的に確認できます。また、インビジブルフードビューはボンネットの死角となる、車体前方下部の路面状況を映像で表示できる機能となっています。

そして今回のマイナーチェンジでは、新グレードとして「ROCK CREEK（ロッククリーク）」と「NISMO（ニスモ）」の2モデルが加わりました。

ロッククリークはアウトドアを愛好するユーザーがターゲットで、通常モデルよりもオフロード指向のモデルとなっています。エクステリアやインテリアの各パーツにブラック基調の専用品を採用するとともに、バンパーやエンブレムなどには、溶岩をイメージした鮮やかなアクセントカラーを配置。また防水シートも装備するなど、初代エクストレイル以来の「タフギア」感を強調した仕上がりとなっています。

「ニスモ」のマニア心をくすぐる装備がSNSでも大反響！

一方のニスモは「アリア」や「フェアレディZ」などの既存のニスモモデルと同様、スポーツムードを強調したモデルです。サスペンションにカヤバ製「スウィングバルブ」ショックアブソーバーを日産車で初採用し、車体の余計な動きを抑制しつつ、良好な乗り心地と高い走行安定性を両立しています。



マイナーチェンジで新設定された日産「エクストレイル ROCK CREEK」（画像：日産）



また、電子制御の4WDシステムには、「e-4ORCE」を専用に調律した「NISMO tuned e-4ORCE」を搭載。ノーマルよりリアタイヤの駆動配分を増やすことで、コントロール性を高めています。

このほか、日産モータースポーツ&カスタマイズ（NMC）扱いとなるカスタムモデルのエクストレイル「AUTECH（オーテック）」シリーズも同時にマイナーチェンジ。ハンドリングや加速感の良さに特化した「AUTECH SPORTS SPEC」が追加されるとともに、すでにワンボックスの「キャラバン」で話題となっている「SOTOASOBIパッケージ」も新設定されました。

※ ※ ※

新エクストレイルについて、すでにSNS上でも大きな反響が寄せられています。特にリファインされたエクステリアは「フロントデザインかっこいいじゃん」「ヘッドライトとグリルの親和性上がったんじゃない？」とおおむね高評価。また、新設定されたロッククリークについても「やっぱり『タフギア』だよなエクストレイルは」などのコメントが寄せられており、長年のエクストレイルファンも納得の様子です。

さらにNISMOについては、レカロ製のスポーツシートを装備したことが注目を集めています。「オーラと同じくレカロ選べるの良いな」「レカロスポーツスターシートつくのは痺れるねえ」という投稿からも、マニア心をくすぐる本格的な仕上がりとなっているようです。

新エクストレイルの通常モデルは9月18日に発売。価格は384万3400円〜494万6700円となっています。また、ロッククリークとニスモ、オーテックについても、9月下旬以降に順次発売となる予定です。