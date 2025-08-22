NBAのブルズはNBA史上最年少となる22歳でMVPに輝くなど活躍したデリック・ローズさんの背番号「1」を永久欠番にすることを日本時間22日に発表しました。

ローズさんは2008年ドラフト全体1位でブルズに指名されると、新人王を獲得。プロ3年目の10─11シーズンにはMVPに輝き、ブルズでは15─16シーズンまで在籍します。その後はニックス、キャバリアーズ、ティンバーウルブズ、ピストンズ、グリズリーズを渡り歩き、プロ17年目の昨年9月に現役を引退しました。

ブルズではオールスターには計3回選ばれるなど活躍した一方で、11─12シーズンのプレーオフで前十字靱帯を損傷、その2年後には半月板断裂で手術も受けるなど、ケガにも悩まされました。ブルズでの通算成績は計7シーズン(全休シーズンは除く)で1試合平均19.7得点、3.7リバウンド、6.2アシストをマーク。

ブルズでの永久欠番はジェリー・スローンさんの「4番」、ボブ・ラブさんの「10番」、マイケル・ジョーダンさんの「23番」、スコッティー・ピッペンさんの「33番」に次いで5つ目となります。

式典は2026年1月24日に行われます。