毎年人気の郵便局限定「ミッフィー」グッズが、8月22日（金）から全国約4千の郵便局と「郵便局のネットショップ」で発売されている。さらに、Xのキャンペーン公式アカウントをフォロー＆リポストで全グッズセットが当たるキャンペーンも実施している。

今年も郵便局限定「ミッフィー」グッズが登場

ミッフィーとくまのボリス、カラフルな野菜やフルーツがデザインされた新作グッズが、全5種お目見えしている。

A4サイズが収納できる「肩掛けトートバッグ」（1650円）は、肩にかけられる長さのブルーの持ち手が付いている。

肩掛けトートバッグ（1650円）

化粧品や文房具を入れられる「マルチポーチ」（1400円）は、内側にポケットが4つと、ブラシやペンを立てられる仕切りが2つ付いている。ミッフィーとボリスがデザインされた「バックチャーム」（850円）もラインアップしている。

マルチポーチ（1400円）

バックチャーム（850円）

専用ケースにメモが2個入った「メモ2個セット」（700円）や、マスキングテープとロールフレークシールが2本セットになった「マスキングテープセット」（750円）も登場している。

メモ2個セット（700円）

マスキングテープセット（750円）

郵便局限定「ミッフィー」グッズは、8月22日（金）から全国の郵便局と「郵便局のネットショップ」で、数量および期間限定で販売している。価格は全て税込み。



さらに、Xのキャンペーン公式アカウントをフォロー＆リポストで、今回販売される全5商品のグッズセットが抽選で3名に当たるプレゼントキャンペーンも、8月29日（日）まで実施している。