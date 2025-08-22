関西ジュニアの１１人組ユニット・Ｂｏｙｓ ｂｅが２２日、大阪松竹座でライブ「Ｂｏｙｓ ｂｅ ８ Ｓｕｍｍｅｒ Ｌｉｖｅ」（３１日まで）の初日を迎えた。

スケジュールの関係もあり、この日のライブには岩倉司、上垣廣祐、亀井海聖、北村仁太郎、嵜本孝太朗、千田藍生、中川惺太、丸岡晃聖が出演。本番直前に行われたゲネプロでは「関西アイランド」などアンコールを含め２８曲を熱唱し、８人でユニットの新たな可能性を示した。

メンバー全員が高校生となり、この日は少し大人なパフォーマンスを見せる一方で、ＭＣでは関西ジュニアらしく笑いも忘れず。互いにボケとツッコミの応酬でステージを盛り上げた。

ライブ終盤、あいさつに立った丸岡は「入所して最初に立ったのがこの（松竹座の）ステージ。ついに今回座長をやらせていただいて、本当にファンの皆さんのおかげだと思っています。自分が憧れていた先輩のように、後輩からかっこいいって思ってもらえるように頑張っていきたい」と、力強く誓った。

同じくあいさつした岩倉は「このライブをやるって聞いた時は不安もありました」と、率直な思いを口に。しかし「みんなとセットリストを決めたり、リハーサルしていく中で、ネガティブな気持ちはなくなって、早く見せたい、絶対楽しむぞという気持ちになりました」と、前向きに語った。