テレビ東京は２２日、来年１月クールスタートのテレ東系連続ドラマ「俺たちバッドバーバーズ」（金曜、深夜０・４２）に俳優・中島歩（３６）、超特急の草川拓弥（３０）をＷ主演で起用すると発表した。フジテレビ系「愛の、がっこう。」に出演中の中島は連続ドラマ初主演となる。

今回の舞台となるのは、田舎町にひっそりとたたずむレトロな雰囲気の月白理容室で、表の顔は理容師、裏の顔は客が持ってきた表社会では解決できないトラブルを力で解決する裏用師（リヨウシ）。３００万円で依頼人の乱れた人生を整え、髪を切るのが仕事で、中島は貯金なし・居場所なしの、無力だが情にあつい元美容師・日暮歩（ひぐれあゆむ）を演じる。オファーを受けた中島は「ついにこの時が来たと思いました。新宿武蔵野館界隈の映画人に優しく手を差し伸べてくれるテレ東の深夜枠。初めてのテレビドラマ出演もテレ東の深夜でした。いつかここで主演を、と夢見るのは自然なことで、それが最高の形でかなって本当に僕は幸せ者です」とコメントした。

視聴者には「これほど自由奔放で遊び心に満ちたドラマを僕は知りません。そのなんて言うか波動？みたいのが皆さんにブワーッて伝わってイェーイみたいになると思うので絶対みてくれよな！」とアピールした。

脚本を記した阪元裕吾監督は「中島さん演じる日暮歩、草川さん演じる月白司、まさに太陽と月のような存在の２人が繰り出すドタバタコメディーと社会正義を貫く物語は、きっと皆さんの心に届くはずだと確信しております！」と訴えた。