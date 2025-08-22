関西ジュニア内ユニット「Ｂｏｙｓ ｂｅ」による大阪松竹座夏公演「Ｂｏｙｓ ｂｅ ８ Ｓｕｍｍｅｒ Ｌｉｖｅ」が２２日、開幕した。

３１日まで上演される本公演には、「Ｂｏｙｓ ｂｅ」から岩倉司、上垣廣祐、亀井海聖、北村仁太郎、嵜本孝太朗、千田藍生、中川惺太、丸岡晃聖の８人が座長として関西ジュニアを引っ張った。フルメンバーの１１人ではないもの、他公演に出演していた３人の不在を感じさせない元気いっぱいのステージで魅了。公演を前に公開稽古が披露され、関西アイランドなど全２９曲を全力でパフォーマンスした。

丸岡は「僕は入所してから７年くらい経つんですけど、一番最初に立ったステージはこの松竹座さん。そこからずっと、先輩の後ろで盛り上げさせてもらってたんですけど、ついに今回、座長をさせていただくということで、本当にファンの皆さんのおかげだと思っています」と感謝。メンバー全員が現役高校生というフレッシュさも前面に押し出しつつ、これまでのかわいい路線から、かっこいい路線まで幅の広いステージで盛り上げた。

最年少の岩倉はメンバーに「これからも良き仲間であり、良きライバルとして一緒に高みを目指していきましょう」と呼びかけ、ファンに向けては「皆さんがいないとやっていけないお仕事なので、僕たちもこれからもっともっと成長して、恩返しできるように頑張ります」と力強く誓った。