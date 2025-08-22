文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中の「佳子・純子のお天気気象転結」。気象予報士の伊藤佳子記者・鈴木純子アナウンサーが、毎日にちょっと役立つお天気情報をお届けしている。この記事では全文をご紹介。

▼8月22日配信号 担当

鈴木純子

連日厳しい暑さが続いています。東京では8月18日（月）に最高気温37.0度を記録し、8月6日と同じく今シーズンの最高気温となりました。

関東地方の猛暑は24日（日）頃まで続く見込み。ただ来週以降も2～3度低くなるくらいで、北部内陸部では猛暑日となるところもある見込みです。

23日（土）は二十四節気の「処暑」暑さが峠を越えて和らいでくる頃、という意味ですが、暑さが本格的に和らぐのは、もう少し先になりそうです。

19日に9月～11月の3か月予報が出ました。それによりますと9月10月は気温が高く、11月になってようやく平年並みの可能性が高くなります。



△この夏の花火・・・

さて、今年も文化放送のお隣、ハマサイトで行われる『ハマサイトの夏祭り』に伊藤佳子さんと参加することになりました。

伊藤佳子さんとの共著「自然災害から身を守る知恵～気象災害と地震に備える」（税込1,500円）「いざというときに身を守る気象災害への知恵」（税込1,000円）求龍堂。2種類の本を会場特別価格で限定販売いたします。

本日8月22日（金）午後5時30分過ぎには会場に到着し1時間ちょっとの販売時間です。毎年文化放送のテントの一角をお借りして販売していますので、夏祭りにお越しになる方、良かったらお立ち寄りください。買わなくても、パラパラめくってみるだけでも良いので。

リスナーのあなたにお会いできるチャンスがなかなか無いので、とっても楽しみにしております。

お祭りは午後4時から。ステージイベントは午後6時からです。

出店も沢山あります。ステージの司会は昨年と同じく甲斐彩加アナウンサーです。暑さ対策をしてお越しくださいね。

気象予報士 鈴木純子



△一昨年は坂口愛美アナウンサーが購入してくれました！