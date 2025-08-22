²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤¿¤¤¡ª½÷À¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡¦¶áÆ£²Æ»Ò¤¬¥¢¥Ä¤¯¸ì¤ë¡Ø¤è¤Ê¿å¥ê¥¿ー¥ó¥º¡Ù
¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¶áÆ£²Æ»Ò¤ÈËÌÂ¼¿¿Ê¿¡ÊABC¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë¤Î2¿Í¤¬¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¤æ¤ë～¤¤PodcastÈÖÁÈ¡Ø¤è¤Ê¿å¥ê¥¿ー¥ó¥º¡Ù¡£
¹Ã»Ò±à¤â¤¤¤è¤¤¤è·è¾¡ÀïÄ¾Á°¡£¶áÆ£¤µ¤ó¤Ï¹â¹»Ìîµå¤¬Âç¹¥¤¤é¤·¤¯¡¢¼ÂºÝº£Ç¯¤â¹Ã»Ò±à¤Ç»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¼Â¤Ï¶áÆ£¤µ¤ó¤Ë¤Ï²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç³ð¤¨¤¿¤¤ÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¯¡Ä¡Ä¡©
¸½ÃÏ¤Ç´ÑÀï¤Ë¹Ô¤¯¤Û¤É²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»Ìîµå¤¬¹¥¤¤Ê¶áÆ£¤µ¤ó¡£°ìÊý¡¢ABC¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ç¤â¤¢¤ëËÌÂ¼¤µ¤ó¤ÏÆÃ¤Ë¶½Ì£¤Ï¤Ê¤¤ÌÏÍÍ¡£
¡Ö¤³¤Î±êÅ·²¼¤ÎÃæ¡¢Á´ÎÏ¤Ç»î¹ç¤·¤Æ¤Æ¤½¤ì¤À¤±¤ÇË«¤á¤¿¤¿¤¨¤¿¤¤¡£¤³¤Î»î¹ç¤ÇÉé¤±¤¿¤é¡¢¤³¤Î¥Áー¥à¤Ç»î¹ç¤¹¤ë¤Î¤ÏºÇ¸å¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤â¤¦´¶Æ°¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÄ½Õ¤Î£±¥Úー¥¸¤ò¶áÆ£¤µ¤ó¤ÏÇ®¤¯¸ì¤ë¡£
¡ÖÀÎ¤ÎÌ´¤ä¤±¤É¹â¹»µå»ù¤ÎÈà½÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¡¢¤½¤ÎÈà»á¤¬¹Ã»Ò±à¤Ø¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£»ä¤Ï³ð¤¨¤é¤ì¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉËå¤Ï³ð¤¨¤Æ¤ó¤Ê¡×¤È²ù¤·¤½¤¦¤Ë²ó¸Ü¡£Ëå¤ÎÈà»á¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¤·¤«¤âÅö»þ¤Î»î¹ç¤Î¥é¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¿ー¡£¼ê¤ò°®¤êÄù¤á¤Æµ§¤ë¤è¤¦¤Ë±þ±ç¤¹¤ëËå¤Î»Ñ¤¬¥Æ¥ì¥Ó±Ç¤Ã¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö¡Ê¥¿¥Ã¥Á¤Î¡ËÆî¤Á¤ã¤ó¤ä¤ó¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤àËÌÂ¼¤µ¤ó¡£
¤½¤ì¤¬²ù¤·¤¤～¡ª¤È¤Ê¤Ã¤¿¶áÆ£¤µ¤ó¡¢º£¤Ï¿·¤·¤¤ÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤â¤Ã¤È¹â¹»Ìîµå¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÆþ¤ì¤Æ±þ±ç¤·¤¿¤¤¤·¡¢»ä¤â¹â¹»Ìîµå¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÀë¸À¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤òÎý½¬¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¯¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤¬Êì¹»¤¬¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¤é¤ì¤ì¤Ð£Ï£Â¤È¤·¤Æ±þ±çÀÊ¤Ç¥«¥á¥é¤ËÈ´¤«¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤È¤Î¤³¤È¡£
¶áÆ£¤µ¤óÛ©¤¯¡¢¡Öº£Ç¯¤ÎÌîµå±þ±ç¤Ç¡¢É¬»¦»Å»ö¿Í¤Î¥½¥í¤ò¿á¤¤¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¤ó¤Ê¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢¥×¥í¤Î¿Í¤ä¤È»×¤¦¤ó¤ä¤±¤É¡×
¡Ö£Ï£Â¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤«¤Ê¡©¡×¤ÈËÌÂ¼¤µ¤ó¡£
¡Ö¤À¤«¤é¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤òÎý½¬¤·¤Æ£Ï£Â¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¤é¹â¹»Ìîµå¤ÎÃæ·Ñ¤Ç±Ç¤ë¤«¤â¡ª¡×¤È°Õµ¤ÍÈ¡¹¤ÈÌ´¤ò¸ì¤ë²Æ»Ò¤µ¤ó¤Ë¡Ö¥²¥¹¤¤¥Ö¥ëー¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¤ä¤Ê¡ª¡×¤ÈËÌÂ¼¤µ¤ó¤¬¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£
²¼¿´ËþºÜ¤Î¶áÆ£¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²Æ¤Î¹â¹»Ìîµå¤Ø¤Î°¦¤Ï¤Û¤ó¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÇ®¤¤ÏÃ¤ÎÁ´ÊÔ¤ÏPodcast¡¢¸ø¼°YouTube¤Ç¡£