Boys be、松竹座で夏公演 ”青春”ナンバー全力パフォーマンス 関西ジュニア16人も参加
大阪松竹座できょう22日、夏公演『Boys be 8 Summer Live』が幕を開け、Boys beの岩倉司 、上垣廣祐、亀井海聖 、北村仁太郎 、嵜本孝太朗、千田藍生 、中川惺太、丸岡晃聖ら、関西ジュニアが登場した。
【ゲネ写真】キラキラアイドル！手がピンっと一列でそろうBoys be
「Dear WOMAN」（SMAP）といった夏らしいさわやかなナンバーで飾ったオープニング。続く青春コーナーではブレザーに、「MUSIC FOR THE PEOPLE」（V6）、「夏疾風」（嵐）、「がむしゃら行進曲」（SUPER EIGHT）など恋、スポーツといった”青春”をテーマにした楽曲ではベースボールシャツに身を包みパフォーマンス。
このほか、西野統真、岡田耕明、小尾颯、北野快浬、芝理音、大田蒼空、伯井太陽、笹田陽之介、中本輝、塩山直太朗、瀬川嵐太、中川亜音、デービスジョシュ、山上琉偉、西野湊人、田崎駿斗（※崎＝たつさき）が参加。Boys beと共に公演を盛り上げた。
MCを挟んで、衣装がチェンジ。ジャケット姿になった8人が「Would You Like One?」（Travis Japan）や「Purple Rain」（timelesz）をクールなダンスとともに歌い上げた。そして、クライマックスに向かうダンスコーナーでは、衣装が赤と黒のアイドルらしいものに変わり、ダンサブルに楽曲を披露。その力強い表情は、どこか緊張した雰囲気もあったオープニングから、彼らの成長物語を感じさせた。
関西らしいギャグコーナーなどお笑いパートもありつつ、高校生らしい初々しさ、アイドルらしいさわやかさ、大人びた雰囲気などBoys beの持つ魅力が存分に発揮された公演となっている。
【ゲネ写真】キラキラアイドル！手がピンっと一列でそろうBoys be
「Dear WOMAN」（SMAP）といった夏らしいさわやかなナンバーで飾ったオープニング。続く青春コーナーではブレザーに、「MUSIC FOR THE PEOPLE」（V6）、「夏疾風」（嵐）、「がむしゃら行進曲」（SUPER EIGHT）など恋、スポーツといった”青春”をテーマにした楽曲ではベースボールシャツに身を包みパフォーマンス。
MCを挟んで、衣装がチェンジ。ジャケット姿になった8人が「Would You Like One?」（Travis Japan）や「Purple Rain」（timelesz）をクールなダンスとともに歌い上げた。そして、クライマックスに向かうダンスコーナーでは、衣装が赤と黒のアイドルらしいものに変わり、ダンサブルに楽曲を披露。その力強い表情は、どこか緊張した雰囲気もあったオープニングから、彼らの成長物語を感じさせた。
関西らしいギャグコーナーなどお笑いパートもありつつ、高校生らしい初々しさ、アイドルらしいさわやかさ、大人びた雰囲気などBoys beの持つ魅力が存分に発揮された公演となっている。