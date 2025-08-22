野村康太、鍛え上げられた“肉体美”披露 1st写真集タイトルが「暁紀」に決定
俳優の野村康太が10月24日に発売する1st写真集（講談社）のタイトルが「暁紀（読み：あかつき）」に決定。それに合わせ、先行カットが公開された。
【写真集カット】彫刻以上？鍛え上げられた肉体美を披露する野村康太
タイトルの「暁紀」には、いつか行ってみたかったという韓国での旅の記録、これからの活躍が大いに期待される野村の“夜明け”という意味が込められている。
写真集のテーマは「はじめての一人旅」。野村が「いつか行ってみたかった」という韓国・ソウルをロケ地に、さまざまなシチュエーションで撮影している。21歳の等身大で無垢な表情はもちろん、184センチの高身長と鍛え上げられた肉体美も収めた“今しか見られない野村康太”を切り取った貴重な1冊となる。
また、写真集のために仕上げたというボディを惜しみなく披露した先行カットが公開された。写真集には、同写真以上に“激しい”カットも含まれている。
さらに、写真集お渡しイベントが都内で開催されることも決定した。
【写真集カット】彫刻以上？鍛え上げられた肉体美を披露する野村康太
タイトルの「暁紀」には、いつか行ってみたかったという韓国での旅の記録、これからの活躍が大いに期待される野村の“夜明け”という意味が込められている。
写真集のテーマは「はじめての一人旅」。野村が「いつか行ってみたかった」という韓国・ソウルをロケ地に、さまざまなシチュエーションで撮影している。21歳の等身大で無垢な表情はもちろん、184センチの高身長と鍛え上げられた肉体美も収めた“今しか見られない野村康太”を切り取った貴重な1冊となる。
また、写真集のために仕上げたというボディを惜しみなく披露した先行カットが公開された。写真集には、同写真以上に“激しい”カットも含まれている。
さらに、写真集お渡しイベントが都内で開催されることも決定した。