杉浦太陽、子ども5人の名前の”共通点” 第5子次女の“ウインク”写真も公開
タレントの杉浦太陽（44）が22日、自身のインスタグラムを更新。5人の子どもたちの名前の”共通点”を明かした。
【写真】かわいすぎる…杉浦太陽、第5子次女の“ウインク”写真公開…名前の”共通点”がわかりやすいバッグも
杉浦は「子どもたちの名前の共通点は『空』とラストの文字『A』」と書き出し、「名前入りのバッグをいただいたんですが、並べると、とてもわかりやすい」として、もらったバッグの写真を公開。ハッシュタグで「#子どもたちの名前の共通点」「#空」「#A」とつづった。
続けて「夢空ちゃんのウインクも」とし、8日に誕生した第5子次女「夢空」（ゆめあ）ちゃんの“ウインクショット”を公開した。
辻と杉浦は2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ・17）、10年12月に長男・青空（せいあ・14）さん、13年3月に次男・昊空（そら・12）さん、18年12月に三男・幸空さんが誕生している。
■杉浦太陽・辻希美の子どもたちの名前
第1子長女 希空（のあ）
第2子長男 青空（せいあ）
第3子次男 昊空（そら）
第4子三男 幸空（こあ）
第5子次女 夢空（ゆめあ）
