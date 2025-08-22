

岡山商工会議所／松田久 会頭 アリーナで街が変わる 岡山の未来を語るシンポジウム

岡山市が整備を計画している新アリーナの建設について、岡山商工会議所の松田久会頭はKSBの取材に対し、企業から集める寄付金などの見込み額について、「2025年中にはめどが立つ」と話しました。

女子バレーボール・SVリーグの岡山シーガルズが主催して21日に開かれた「アリーナで街が変わる岡山の未来を語るシンポジウム」です。

SVリーグの大河正明チェアマンやシーガルズ、岡山経済界の関係者らがアリーナ整備やスポーツが街に与える影響などについて意見を交換しました。

（バレーボールSVリーグ／大河正明チェアマン）

「しようと思うきっかけ作りの1つが、素晴らしいスポーツを見るというところから始まると思う」

（岡山シーガルズ／安田良平 取締役）

「優勝争いができるチームにしていこう、新しいアリーナができたときにアリーナにふさわしいチームにしていこうという話をした」

岡山市は経済団体やスポーツ団体からの要望を受け、岡山市北区野田に最大収容1万人の新しいアリーナの整備を計画しています。

総事業費は約280億円で、岡山市は2025年4月に総事業費のうち50億円を「企業版ふるさと納税」の寄付金などで賄いたいとして、市と経済団体、トップチームの三者が協力しています。

岡山商工会議所の松田会頭はKSBの取材に対し、企業を訪問する中で「前向きな回答が多い」とし、次のように答えました。

（岡山商工会議所／松田久 会頭）

「みなさん積極的に応援してくれている。（Q.額に対しての進捗は？）なかなか目標額に到達はしていないが、2025年中にはめどが立つ、見えてくるかなと思っている」