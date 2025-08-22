俳優の杉浦太陽（44）が22日、自身のインスタグラムを更新。5人の子どもたちの“名前の共通点”について改めて明かし、注目を集めている。

杉浦は07年に元モーニング娘。でタレントの辻希美と結婚。同年にインフルエンサーとして活躍中の第1子長女の希空（のあ）、10年に第2子長男の青空（せいあ）さん、13年に第3子次男の昊空（そら）さん、18年に第4子三男の幸空（こあ）さんが誕生。そして今年8月8日に第5子女児が誕生し、7人家族となった。

14日には、誕生した第5子次女の名前が夢空（ゆめあ）に決まったことを報告。5人全員に「空」という漢字が使われていることが話題となっていた。

するとこの日は「こどもたちの名前の共通点は『空』とラストの文字『A』」とつづり、“空”が共通しているため、ローマ字表記でも全員最後が“A”でそろっていることに触れた。

そして「名前入りのバッグをいただいたんですが、並べると、とてもわかりやすい」とローマ字で名前が記されたポーチと思われる写真も公開。NOA、SEIA、SORA、KOA、YUMEAの名前が並び、統一感のあるデザインが印象的だった。