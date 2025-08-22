欧州株　軟調、半導体株など売られる
東京時間16:32現在
英ＦＴＳＥ100　 9290.71（-18.49　-0.20%）
独ＤＡＸ　　24238.16（-55.18　-0.23%）
仏ＣＡＣ40　 7932.20（-6.09　-0.08%）
スイスＳＭＩ　 12227.16（-14.51　-0.12%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間16:32現在
ダウ平均先物SEP 25月限　44868.00（+14.00　+0.03%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限　6385.50（-2.75　-0.04%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限　23177.50（-42.25　-0.18%）