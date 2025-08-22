欧州株 軟調、半導体株など売られる
東京時間16:32現在
英ＦＴＳＥ100 9290.71（-18.49 -0.20%）
独ＤＡＸ 24238.16（-55.18 -0.23%）
仏ＣＡＣ40 7932.20（-6.09 -0.08%）
スイスＳＭＩ 12227.16（-14.51 -0.12%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間16:32現在
ダウ平均先物SEP 25月限 44868.00（+14.00 +0.03%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限 6385.50（-2.75 -0.04%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限 23177.50（-42.25 -0.18%）
