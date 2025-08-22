スノーボードのスピードを競うアルペンの日本代表で、山形市の斯波正樹選手（39）はいま、来年2月にイタリア・ミラノで開かれる冬季オリンピック出場に向けトレーニングに励んでいます。自身2度目のオリンピック出場を目指す、その思いを取材しました。



2018年、平昌オリンピック。



五輪実況「初めてのオリンピック始まりました。出場選手で最も小柄な斯波正樹。初めての五輪2回目斯波正樹フィニッシュ」





結果は、32人中27位でした。あれから7年…。小坂憲央アナウンサー「いよいよシーズンが近づいてきました」スノーボードアルペン日本代表 斯波正樹選手「オリンピックシーズンでっかいものがやってくる。わくわくしていてもう一回次やってやるぞと毎日取り組んでいる」幼いころから蔵王で腕を磨き、頭角を現します。中学2年生の時にジュニアの大会で世界一に輝き、3年生で日本最年少のプロスノーボーダーになりました。スノーボードアルペンでは、国内で敵なしとまで言われた斯波選手。その後、日本代表の強化指定選手に選ばれ、オリンピックの表彰台を目指してきました。現在、39歳。いまもその目標は変わらず、トレーニングの日々を送っています。スノーボードアルペン日本代表 斯波正樹選手「太ももの裏を鍛えるトレーニング。背面が強いと姿勢の保持に効く。プロのアスリートでもあそこまで出来る選手はなかなかいない。やってみますか？」小坂アナ「出来ないでしょう普通。太ももの裏がパンパン」スノーボードアルペン日本代表 斯波正樹選手「スノーボードアルペンは40代中盤でもワールドカップで表彰台に乗り活躍している選手がたくさんいる。年齢的な所は全く何も思っていない」オリンピックのスノーボードアルペンは、男女それぞれ32人が出場。各国の代表の人数枠は、男女それぞれ最大4人までとなっています。11月からヨーロッパを中心にワールドカップが開かれていて、斯波選手は、1回でも8位に入ればオリンピック出場が決まります。小坂アナ「ミラノはどういう位置づけ？」スノーボードアルペン日本代表 斯波正樹選手「終わりは決めていないけど最後になるかもしれないチャレンジ。集大成」斯波選手は、蔵王温泉で家族とともにレストランと宿泊施設、冬場の貸しスキー店を経営しています。母・郁子さん（66）は、ここで事務処理や料理の仕込みなどを行っています。テーブルの上に広げて見せてくれたのは、7年前、斯波選手が平昌オリンピックに出場した時の寄せ書きです。斯波選手の母郁子さん「8年も経つんだ。びっくりです」母校や地元の子どもたちなどからたくさん届きました。斯波選手の母郁子さん「ずっとオリンピックを目指している気持ちは揺らいでいないのでやるだけやりなさいと言っている。食事の面でタンパク質豊富で糖質は控えめ体に良いものを駆使して息子に提供するのが母の役割」郁子さんとともに斯波選手を応援し、活躍を見守ってきたのが、父の久一郎さんです。しかし、ことし2月、急性心不全で亡くなりました。斯波選手の母郁子さん「小学校の時は長野まで送迎したりマネジャーみたいにしていた。口数が多い人では無いので黙々と見守っていると思う。空の上から応援しっぱなしでしょうね」スノーボードアルペン日本代表 斯波正樹選手「悲しかった。いつも応援してくれていたから頑張るのが1番の供養になるのかなと」家族の支えを受けながら続けてきたスノーボード人生。その集大成と見据える2度目のオリンピック出場へ…。3か月後に迫ったワールドカップで代表内定を目指します。小坂アナ「まずはオリンピック出場の連絡を楽しみにしています」スノーボードアルペン日本代表 斯波正樹選手「派遣基準突破したらすぐ連絡します」小坂アナ「ずばり目標をお願いします」スノーボードアルペン日本代表 斯波正樹選手「金メダル獲ってきます。自分にプレッシャーかけていかないとだめですね」小坂アナ「期待しています」