4Kデジタルリマスター版として20年ぶりによみがえり、8月22日に初日を迎えた映画「リンダ リンダ リンダ 4K」（監督山下敦弘）の応援上映の実施が決まった。8月30日に東京・渋谷シネクイント、8月31日に109シネマズ高崎で行われる。

文化祭前日に結成されたにわかバンドの奮闘を描いた珠玉の青春映画。韓国人留学生でボーカルのソン（ペ・ドゥナ）、ドラムの山田響子（前田亜季）、ギターの立花恵美（香椎由宇）、ベースの白河望（Base Ball Bearの関根史織）の4人から成るブルーハーツのコピーバンド「パーランマウム（青い心）」の演奏が胸を打つ。

8月21日に東京・丸の内ピカデリーで行われた公開前夜祭には韓国からペ・ドゥナ（45）が来日。他のメンバーも20年ぶりに集結しただけでなく、松山ケンイチ（40）もサプライズで登壇し、同窓会のような盛り上がりをみせた。

声を出して応援し、拍手を送る応援上映の実施決定に山下監督は「夜中に学校でこそこそバンド練習したりする映画なんで、声を張って応援するような映画じゃないかもしれませんが、寄り道しながらも彼女たちなりに頑張ってるんで、声をかけてあげたり、時にはボーッとしている彼女たち（主な望）に突っ込んだりして思いっきり楽しんでください！！」と期待を込めた。

渋谷シネクイントでは応援グッズとしてタンバリン40個の貸し出しも決定。同劇場番組編成担当の松岡宏起さんは「『リンダ リンダ リンダ』が20周年の時を超えてスクリーンに帰ってくる。その話を聞いただけで気持ちが高まり、試写で4K版を浴びて鳥肌が立ちました。映画史上最高のライブシーンのひとつともいえる、ひいらぎ祭・芝ROCKFESTIVALでの4人のライブパフォーマンス。応援上映という最高の環境で、芝崎高校の観衆の一員となって存分に盛り上がってください！」と観客にエールを送る。

109シネマズ高崎は2004年の撮影に協力したゆかりの劇場だが、経営上の理由で8月31日に24年間の歴史に幕を閉じることが発表されている。

同劇場の長島勝利副支配人は「本作品がこのタイミングで4Kデジタルリマスター版として帰ってくること、そして当劇場で上映できることに強い縁を感じずにはいられず、何よりもうれしく思います。本作品のエンドロールにはこの強いご縁を示す“とある劇場”の名前も出てきます。スクリーンでご覧いただく皆様にはぜひ最後までお席を立たれずご注目いただきたいです。さらに時が過ぎてもこの映画を観れば、皆様と私たちが映画館で過ごした時間は、その度に色あせず、鮮やかによみがえってくれることを願っています。最終日、応援上映で盛り上がりましょう！」とコメントを寄せた。109シネマズ高崎の“ラストステージ”をパーランマウムが熱いパフォーマンスで締めくくる。