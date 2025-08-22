野村康太、鍛え上げたボディを惜しみなく披露 1st写真集タイトルは「暁紀」に決定
【モデルプレス＝2025/08/22】俳優・モデルの野村康太が10月24日に発売する1st写真集のタイトルが、「暁紀」（読み：あかつき／講談社）に決定。あわせて、先行カット第4弾が公開された。
【写真】野村康太、無垢な表情で魅力
メンズノンノ専属モデルであり、「夫の家庭を壊すまで」「ディアマイベイビー〜私があなたを支配するまで〜」など、立て続けに話題作に出演する若手俳優・野村。今作のタイトル「暁紀」には、いつか行ってみたかったという韓国での旅の記録、そしてこれからの活躍が期待される野村の「夜明け」という意味が込められている。
本作は、【はじめての一人旅】をテーマに、韓国・ソウルの様々なシチュエーションで撮影。21歳の等身大で無垢な表情はもちろん、184センチの高身長と鍛え上げられた肉体美もおさめた、“今しか見れない野村康太”を切り取った貴重な1冊となっている。
今回の先行カットでは、大の筋トレ好きの野村が写真集のために仕上げたというボディを惜しみなく披露。写真集本誌にはこれ以上に“激しい”カットも含まれている。（modelpress編集部）
◆野村康太、写真集タイトルは「暁紀」先行カットも解禁
