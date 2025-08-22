２２日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比５４．６６ポイント（１．４５％）高の３８２５．７６ポイントと３日続伸した。約１０年ぶりの高値水準を連日で切り上げている。

前日までの好地合いを継ぐ流れ。中国の政策に対する期待感や、資金流入期待が相場を押し上げている。米中関係の改善期待も追い風。米ボーイングと中国は近く、最大５００機の航空機購入契約を結ぶ見通しなどと外電で報じられた。実現すれば、２０１７年のトランプ米大統領（第１期）の訪中以来続いていたボーイングの対中販売不振に、ようやく終止符が打たれることとなる。また、外電が２１日、消息筋情報として、「米ＧＰＵ大手のエヌビディアはこのほど、中国市場向けＡＩチップ「Ｈ２０」の生産停止を一部サプライヤーに指示したもよう」と伝えたこともプラス。中国政府は半導体の自給率引き上げ方針を示していることもあり、国内産業の躍進が期待された。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、ハイテクの上げが目立つ。スーパーコンピューター世界大手の曙光信息産業（６０３０１９／ＳＨ）とフラッシュメモリー中国大手の北京兆易創新科技（６０３９８６／ＳＨ）、電子機器メーカーの方正科技集団（６００６０１／ＳＨ）がそろって１０．０（ストップ）高、銅張積層板メーカー世界大手の広東生益科技（６００１８３／ＳＨ）が７．１％高、半導体の封止・検査で中国首位の江蘇長電科技（６００５８４／ＳＨ）が６．２％高で引けた。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、人工知能（ＡＩ）半導体の中科寒武紀科技（カンブリコン・テクノロジーズ：６８８２５６／ＳＨ）が２０．０％（ストップ）高。連日で上場来高値を更新した。

証券株も物色される。光大証券 （６０１７８８／ＳＨ）が１０．０％（ストップ）高、中信証券（６０００３０／ＳＨ）が４．３％高、華泰証券（６０１６８８／ＳＨ）が３．９％高、招商証券（６００９９９／ＳＨ）が３．２％高で取引を終えた。軍需産業株、素材株、自動車株、消費関連株、医薬株、不動産株なども買われている。

半面、空運株は安い。中国東方航空（６００１１５／ＳＨ）が１．７％、中国国際航空（６０１１１１／ＳＨ）が１．６％、春秋航空（６０１０２１／ＳＨ）が１．４％、中国南方航空（６０００２９／ＳＨ）が１．３％ずつ下落した。エネルギー株、公益株、銀行株の一角も売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．６６ポイント（０．２５％）高の２６６．６８ポイント、深センＢ株指数が１１．６７ポイント（０．８８％）高の１３４２．５３ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）