11人組の関西ジュニア「Boys be」の8人で編成した「Boys be8」が22日、大阪松竹座で「Summer Live」をスタートさせた。

リーダーの角紳太郎（18）、伊藤篤志（16）、池川侑希弥（16）を除く8人を中心に関西ジュニアも出演。なにわ男子の「僕空〜足跡のない未来〜」をオープニングにステージに登場したメンバーはところ狭しと踊り、歌い超満員の客席と大盛り上がりだった。

ストーリー仕立ての「青春コーナー」あり、岩倉司（16）はギターも披露。トークコーナーでは亀井海聖（17）が、このコンサートのため「顔のむくみ取りのドリンク、2本飲んできました！」と胸を張れば嵜本孝太朗（17）も「やっぱり肌キレイにしたいから、氷水に顔つけてきた。マジでキレイなって、マジ意味ある」などと明かした。

最後には丸岡晃聖（17）らがあいさつ。「入所して7年ぐらいたつんですけど、一番最初に立ったのがこの松竹座で、先輩の後ろで盛り上げさせてもらったんですけど、ついに僕らが座長で立てて。それもファンの皆さんのおかげだと思っています」などと感謝。岩倉も「最初にこのコンサートのことを聞いた時は不安とかもあったりしたけど、稽古する中でポジティブになって、最後は早く本番が来ないかな？とか、絶対楽しむぞってなりました」と、初日までの心の動きを明かした。最後はアンコール「関西アイランド」で盛り上がり、ノンストップ1時間30分のステージを締めくくった。31日まで。