¡Ú²Æ¤Î¹Ã»Ò±à2025·è¾¡ÀïÅ¸Ë¾¡Û¡ÖÂÇ¡×¤ÎÆüÂç»°VS¡ÖÅê¡¦¼é¡×¤Î²Æì¾°³Ø¡ª¡ÖX¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¡×¤¬Î¾¼Ô¤ÎÌÀ°ÅÊ¬¤±¤ë¡©
¡¡º£·î5Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿Âè107²óÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤â·è¾¡Àï¤ò»Ä¤¹¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃíÌÜ¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤ÏÀ¾ÅìµþÂåÉ½¡¦ÆüÂç»°¤È¡¢²ÆìÂåÉ½¡¦²Æì¾°³Ø¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤»¤¿Î¾¼Ô¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¼éÈ÷ÎÏ¡¢¹¶·âÎÏ¡¢Åê¼êÎÏ¤Î3¤Ä¤ËÊ¬¤±¤Æ¡¢º£²ÆºÇ¸å¤Î°ìÀï¤òÅ¸Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¢£¼éÈ÷ÎÏ
¡¡¤Þ¤º¼éÈ÷¤ÇÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï²Æì¾°³Ø¤À¡£4»î¹ç¤Ç8¼ººö¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ëÆüÂç»°¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²Æì¾°³Ø¤Ï5»î¹ç¤Ç5¼ººö¡£¤½¤Î¤¦¤Á4¼ººö¤ò½à·è¾¡¤Î»³Íü³Ø±¡Àï¤ÇµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢½à¡¹·è¾¡¤Þ¤Ç¤ÏÅ´ÊÉ¤Î¼éÈ÷¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤ËÆâÌî¤ÎÍ×¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤Î¿¿´î»ÖÂóÅÍ¤Ï¹¤¤¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤ÈÁÇÁá¤¤¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¡¢Åª³Î¤ÊÈ½ÃÇÎÏ¤ÇÅê¼ê¤òÀ¹¤êÎ©¤Æ¤ë¡£Åê¼ê¤Ø¤ÎÀ¼³Ý¤±¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤âÀäÌ¯¤Ç¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ë¸Â¤é¤º¼éÈ÷¤ÎÃ¾¤Ó¤«¤éÂç¤¤¯Î®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë»î¹ç¤âÌÜÎ©¤Ä¡£¤É¤Á¤é¤Î¥Á¡¼¥à¤â¡¢¤¤¤«¤ËÁê¼ê¤è¤ê¥ß¥¹¤ò¾¯¤Ê¤¯¤Ç¤¤ë¤«¤¬¥«¥®¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£ÂÇ·âÎÏ
¡¡ÂÇ·â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÆüÂç»°¤¬²Æì¾°³Ø¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£5»î¹ç¤Ç16ÆÀÅÀ¤Î²Æì¾°³Ø¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆüÂç»°¤Ï4»î¹ç¤Ç21ÆÀÅÀ¡£Ä¹ÂÇ¤Î¿ô¤â11ÂÐ7¤È¡¢ÆüÂç»°¤¬°µÅÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÌÜÎ©¤Ä¤Î¤¬¡¢ÆüÂç»°¤Î»Í»àµå¤ÎÂ¿¤µ¡£ÂÇÀþ¤Ï4»î¹ç¤Ç21»Í»àµå¤òµÏ¿¤·¡¢5»î¹ç¤Ç8»Í»àµå¤Î²Æì¾°³Ø¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüÂç»°ÂÇÀþ¤¬Å°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¡£7µ¾ÂÇ¤Î¾¾²¬Íã¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢6Áª¼ê¤¬¹ç·×17µ¾ÂÇ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£Âç²ñ¤Ï»î¹ç½ªÈ×¤ÎÂç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤¬¡¢ÆüÂç»°¤Ï¹â¤¤³ÎÎ¨¤Çµ¾ÂÇ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Áê¼êÅê¼ê¤ò¥¸¥ï¥¸¥ï¤ÈÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¡¢ÆüÂç»°ÂÇÀþ¤Î¶¯¤ß¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£Åê¼êÎÏ
¡¡ºÇ¸å¤ÎÅê¼êÎÏ¤Ï²Æì¾°³Ø¤¬¾å¡£ÆüÂç»°¤â4»î¹ç¤Ç11¼ºÅÀ¤È°¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢²Æì¾°³Ø¤Ï1¡Á2²óÀï¤ÇÁê¼ê¤òÎíÉõ¤·¤¿¤Î¤ò´Þ¤á¤Æ5»î¹ç¹ç·×8¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡²Æì¾°³Ø¡¦ËöµÈÎÉ¾ç¡¢ÆüÂç»°¡¦¶áÆ£Í¥¼ù¤ÎÎ¾¡½¥¹¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤âËÉ¸æÎ¨¤Ï1ÅÀÂæ¤ò¸Ø¤ë¤¬¡¢Âç¤¤¯°ã¤¦¤Î¤¬»°¿¶¤òÃ¥¤¦Ç½ÎÏ¤À¡£Ã¥»°¿¶Î¨¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ËöµÈ¤¬10.74¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶áÆ£¤Ï4.15¡£Î¾Åê¼ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°ã¤¤¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤¬¡¢ÆüÂç»°¤Ï¼éÈ÷¤Ë¤ä¤äÆñ¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤ËÉÔ°Â¤ò»Ä¤¹¡£
¡¡°Ê¾å¡¢¼éÈ÷ÎÏ¤ÈÅê¼êÎÏ¤Ç¡È2¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿²Æì¾°³Ø¤¬¤ä¤äÍ¥°Ì¤È¤¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¤½¤ì¤¬ÈèÏ«ÅÙ¤À¡£
¡¡º£²Æ¤âÏ¢Æü¹ó½ë¤¬Â³¤¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥Ê¥¤¥ó¤ÏÈèÏ«º¤Øà¤Î¤Ï¤º¡£¤¿¤À¡¢1²óÀï¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿²Æì¾°³Ø¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢2²óÀï¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿ÆüÂç»°¤ÏÂÎÎÏÅª¤Ë¼ã´³¤ÎÍ¥°ÌÀ¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡£
¡¡ÆÃ¤ËÅê¼ê¤Ï1½µ´Ö¤Ç500µå°ÊÆâ¤È¤¤¤¦µå¿ôÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¡£Ä¾¶á¤Î6Æü´Ö¤Ç335µå¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤ë²Æì¾°³Ø¤ÎËöµÈ¤Ë¤Ï¡¢Èè¤ì¤È¤È¤â¤Ë»Ä¤ê165µå¤È¤¤¤¦¥ê¥ß¥Ã¥È¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£9¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ê¤é¤½¤Î¿ô¤ËÃ£¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤¬¡¢Ëü¤¬°ì¡¢±äÄ¹¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤º¹ßÈÄ¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¶Ã¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡ËöµÈ¤ËÂÐÖµ¤¹¤ëÆüÂç»°ÂÇÀþ¤¬ÂÔµåºîÀï¤ÇÎ×¤à¤³¤È¤âÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï·è¾¡Àï¤ÎÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¹¥¥²¡¼¥à¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
Ê¸¡áÈ¬ÌÚÍ·¡Ê¤ä¤®¡¦¤æ¤¦¡Ë