橋本環奈、膝上ミニワンピで美脚スラリ「全てが憧れ」「さすがの着こなし」と反響
【モデルプレス＝2025/08/22】女優の橋本環奈のマネージャー公式Instagramが、22日に更新された。美しい脚が際立つ撮影オフショットに反響が寄せられている。
【写真】橋本環奈、美脚際立つミニワンピ姿
投稿では「『Ray』本日8月22日発売です！」として、雑誌「Ray」（主婦の友社）の撮影オフショットを公開。膝上丈の黒いワンピース、ファーのベスト、赤いブーツを合わせたスタイリングで、スラリと伸びた美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「オフショ嬉しい」「尊い」「全てが憧れ」「天使」「さすがの着こなし」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
