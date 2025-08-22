相席スタート山添が、実力派漫才師ＩがTHE SECONDで優勝できなかった理由を暴露。さらに「これ言ったら、もう２度とテレビに出れないと思います」とＩに関する衝撃の事実を明かした。山添が「めっちゃお世話になってる」というその先輩漫才師Ｉは、かつて“ある脱法行為”に手を染めていたという……！？

【TVer】山添は囲碁将棋がTHE SECONDで優勝できなかった理由をドヤ顔で吐露

ゴシップ好き芸人たちが2025年上半期の衝撃トピックスを語る中、「これ言ったら、めっちゃお世話になってる先輩漫才師がもう２度とテレビに出れないし表に出れないと思います」と話し始めたのは山添寛。その先輩漫才師とは今年のTHE SECONDで準優勝した囲碁将棋のこと。「囲碁将さん、すごい面白いネタやって、もう最高のネタで準優勝やったんです」と前置きし、「あんなに面白かったのに優勝でけへんのは、これはもう過去に大きい過ちをしてたとか業があったとしか考えられへんなと俺は思っていて」と語り、THE SECONDの後、囲碁将棋に会ったことを明かした。

その時、「『何か昔すごい悪い事したとか、過去の過ちみたいなことないですか？』て聞いたら、文田さんが諦めたようにポロッと教えてくれたんですけど、ツッコミの根建さん学生時代にエロ漫画にハマってたらしくて」と山添。「エロ漫画って裸の局部のところにモザイクかけられてる。モザイクになってたりとか真っ黒でフタされてたりとか、全く空白になってたりするんです」と解説した上で、「根建さんの超お気に入りのエロ漫画、空白パターンで隠されてたんですよ。そこに根建さん自分で鉛筆で局部書き足したらしいです。自作で無修正のエロ漫画作ったんです」とドヤ顔で暴露。

しずる池田が「問題だこれ」とのっかると、山添は「だから優勝できなかった」と断言。しかし濱家は「罰重すぎるやろ。思春期大体みんなやってたようなことで罰則重すぎるって。エロの神様厳しいって」と冷静に反応。みなみかわは「なんで言い方小公造やねん」とツッコんでいた。

【TVer】本日語られた101個の余談の中から「余談of余談」に選ばれたのは！？

なお、この山添が語った囲碁将棋の余談は、８月20日に放送されたバラエティ番組『これ余談なんですけど・・・』で明かされた。