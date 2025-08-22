X JAPANのYOSHIKI（年齢非公表）が22日、グランドハイアット東京で会見を行い、11月20日に世界遺産に登録されているサウジアラビアの遺跡「Hegra（ヘグラ）」でコンサートを開催することを発表した。同所での公演は日本人初。昨年10月に受けた3回目の首の手術後初の海外公演となる。公演当日は自身の誕生日でもあり「とても光栄です」と喜んだ。

手術の影響で今も左手の親指と人差し指は「しびれっぱなし」というが「神経が回復するには時間がかかるみたい、痛みは無視です」と笑い飛ばした。

米紙「TIME」の「世界で最も影響力のある100人（TIME100）」に日本人ミュージシャンとして初めて選出されるなど、世界的な評価が背景となり、サウジアラビアからオファーを受けた。体の状態を考慮し「コンサートは来年からのほうがいいだろう」とも考えていたが「日本とサウジの今後の交流にもつながる」といった説明を受け出演を決意した。

この日は毎年恒例のディナーショーの初日。「やっと皆さんに再会できる。またみんなにエネルギーをもらって、アイアンマンになるみたいな（笑い）。首に人工椎間板も入っていますし、さらなるアイアンマンになれるように」とジョークを交えながら意気込んだ。