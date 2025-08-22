「ミス・ワールド・ジャパン2025」ファイナリスト34人（欠席2人）の発表会見が22日、都内で開催された。

アクション女優として活動する悠立（ゆうち）彩乃さん（26）は自身の考える「美」を「思いやり」と話した。

4歳から空手を学んでおり、特に心に残っているのが「礼に始まり礼に終わる」教えだという。「相手への敬意や思いやりの心が、人生の基盤です」と真っすぐまなざしで語った。

続けて「どんな時でも相手を思いやる、そして行動できる人こそ真に美しい存在だと信じている。日本代表になった際は、『思いやり』を世界の共通語にしたい」と目標を掲げた。

自身の魅力を聞かれると「好き嫌いがありません。なんでもおいしく食べることができます」と笑顔で話した。

「ミス・ワールド」は1951年にイギリス・ロンドンで第1回大会が行われ、世界3大ミスコンテストの中でも最も歴史が長く、参加国数も131カ国と最大規模を誇る大会。「目的のある美」をスローガンに掲げ、美に集まる力を社会貢献に生かすことを使命としている。水着審査を世界に先駆けて廃止し、多様な個性を尊重し、社会にポジティブな影響力を持つ人材を輩出するグローバルプラットフォームとなっている。