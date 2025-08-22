『崖の上のポニョ』が“問題作”と評される理由　「圧倒的な肯定感」を藤田直哉が読む

宮粼駿監督のアニメ映画『崖の上のポニョ』が、本日8月22日21時より金曜ロードショー（日本テレビ系、金曜午後9時）にて放送される。ノーカット、15分拡大放送となり、放送時間は23時9分まで。

『崖の上のポニョ』は、さかなの子・ポニョと5歳の男の子・宗介が繰り広げる大冒険ファンタジー。原作・脚本・監督を宮崎駿が手がけ、音楽は久石譲が担当している。2008年に公開された作品で、宮粼駿監督のアニメ映画としては、2004年公開の『ハウルの動く城』と2013年公開の『風立ちぬ』の間の作品となる。

藤岡藤巻と大橋のぞみが歌う楽しげな主題歌や、デフォルメされた「ポニョ」のイメージから、子どもから大人まで楽しめるハートウォーミングな作品として知られる『崖の上のポニョ』だが、実は宮粼駿の転換点となった問題作であると同時に、その作家性が強く表れた傑作とも評されている。宮粼駿の思想的変遷を追った評論集『宮粼駿の「罪」と「祈り」 アニミズムで読み解くジブリ作品史』（blueprint）の著者であり、日本映画大学准教授の藤田直哉氏に、『崖の上のポニョ』の評価と問題点を聞いた。

「『崖の上のポニョ』はアニメーションの面から見ると、背景も含めてぐにゃぐにゃと動くダイナミックな映像が特徴です。これまでの宮崎駿作品とは異なり、キャラクターや背景を簡略化することで、海や波といった自然を生き生きと動かすことに成功しています。宮崎作品の中でも最も動画的な迫力が強い作品だと思います。

主題面で言えば、宮崎自身が『肯定感が非常に強い作品』と語っています。宮崎は人類の未来や科学文明に対して批判的で、核兵器や環境破壊などに悲観的な意識を持ち続けてきました。しかし子どもたちに向けては絶望を語らず、この世界には生きる価値があると伝えようとしてきた。その姿勢が最も強く現れているのが『ポニョ』です。制作中に「圧倒的な肯定に行き過ぎてしまった」と本人が振り返るほどの肯定感に満ちています」

一方で、「世界に対する圧倒的な肯定感」にこそ、本作の問題が含まれていると指摘する。

「私は著書『宮粼駿の「罪」と「祈り」』で、宮崎作品を「人類や科学文明への否定（罪）」と「自然や生命への肯定（祈り）」に分けて論じました。『ポニョ』は後者の典型で、自然＝母性的な存在に抱きとめられる物語です。登場するグランマンマーレは海そのものであり、災害や汚染さえも受け入れて人間とポニョの恋を肯定していく。非常に幸福感の強い作品です。

ただし、本作に描かれる自然は「破壊的な自然」でもあります。魔法使いの父・フジモトがこぼした「命の水」が引き金となって大津波が起こり、その上をポニョが走るシーンは象徴的です。優しく安らぐ自然だけでなく、死や破壊をもたらす自然も含めてすべて肯定している。この点に危うさも感じます。後半では老人ホームが水没しますが、リアリズムで考えれば全員亡くなっているはず。それを含めて「肯定」する境地に立つ点が特徴的であり、問題をはらんだ作品でもあると思います」

2011年に東日本大震災が起こったことも、本作の評価を難しくしたと藤田氏は続ける。

「日本文学・文化研究者のスーザン・J・ネイピアは、東日本大震災後に『ポニョ』を見て「現実の災害と比べたとき、この作品の全面的な肯定は本当に妥当なのか」と疑問を投げかけています。宮崎は2008年の能登地震を経験し、被災者のたくましさを見て「人間の生命力を信じたい」と思ったそうです。『ポニョ』ではその肯定感が最高潮に達しています。しかし、実際には復興が進まない現実もあり「災害を肯定して良いのか」という問いは残ります。

その後、宮崎は東日本大震災をきっかけに「ファンタジーを作るべきではない」とまで語り、「風」を放射能やファシズムと結びつけて戦争映画とも言える『風立ちぬ』を作ります。『ポニョ』で絶対的な肯定を示した直後に、自己否定ともいえる転換を遂げました。宮崎が世界の出来事に鋭敏に反応し、思想を大きく変えていく姿勢の表れであり、尊敬すべき点でもあります」

その後のフィルモグラフィーを改めて見ても、『崖の上のポニョ』は宮崎駿にとっての到達点のひとつだったと言えるという。

「災害や人間のあり方に対する哲学的・宗教的理解のピークが『ポニョ』にあり、その後、現実によって試練を迎えた。宮崎の不思議な運命を感じさせる作品だと思います。ポニョが海の上を駆けるシーンは、動画表現としても思想的にも一つの到達点です。もしも東日本大震災が起こらず、宮粼が『ポニョ』の方向性をさらに突き詰めていたらどんな作品が生まれていたのかとも思いますが、運命というものはそう簡単にはいかないのでしょう」

宮崎駿にとって大きな転換点となった『崖の上のポニョ』。東日本大震災からさらに14年余りが経ち、さらなる混迷の時代を生きる我々の目に、本作に込められた「世界を肯定する」メッセージは果たしてどう映るのだろうか。

（松田広宣）