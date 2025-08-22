中島歩と草川拓弥がW主演を務める連続ドラマ『俺たちバッドバーバーズ』が、2026年1月よりテレビ東京の「ドラマ25」枠で放送されることが決定した。

『ベイビーわるきゅーれ』シリーズや映画『ネムルバカ』の阪元裕吾監督とテレビ東京が、2024年に放送された『ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！』に続き2度目のタッグを組む本作は、“理容室”を舞台に繰り広げられるアクションコメディー。

田舎町にひっそりと佇むレトロな雰囲気の月白理容室。一見、普通の理容室だが、店主の月白司には裏の顔があったーー。表の顔は理容師、裏の顔は、客が持ってきた表社会では解決できないトラブルを力で解決する裏用師（リヨウシ）。300万で依頼人の乱れた人生を整え、髪を切るのが仕事。ひょんなことから月白理容室に住み込みで働くことになる元美容師の日暮歩と店主の月白司が、絶えずケンカをしながらも一緒にご飯を食べ生活を共にし、不器用ながらも様々な依頼を引き受けていく。理容師として依頼人の人生の再出発を見送る“静”の描写と、裏用師としてアクションで魅せる“動”の描写が組み合わさる。

貯金なし・居場所なし、無力だが情にあつい元美容師・日暮歩を演じるのは、NHK連続テレビ小説『あんぱん』や『愛の、がっこう。』（フジテレビ系）の中島。本作が連続ドラマ初主演となる。そして、月白理容室を1人で営むクールで冷徹な店主・月白司を演じるのは、『ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！』に続き2度目の阪元監督作品出演となる草川。『ベビエブ』に続き本格的なアクションにも挑戦している。

また、本作の見どころのひとつであるバトルシーンを担うアクション監督は、『幸せカナコの殺し屋生活』（DMM TV）でアクションコレオグラファーとして活躍したRioが担当。本作が連続ドラマ初アクション監督となる。

脚本は阪元と共にオノ・マサユキが担当。監督は、阪元のほか、平波亘、泉原航一が担当する。

【中島歩（日暮歩役）コメント】●本作の出演オファーを受けた時の感想、台本を読んでみての感想遂にこの時が来たと思いました。新宿武蔵野館界隈の映画人に優しく手を差し伸べてくれるテレ東の深夜枠。初めてのテレビドラマ出演もテレ東の深夜でした。いつかここで主演を、と夢見るのは自然なことで、それが最高の形で叶って本当に僕は幸せ者です。台本は子どもの頃に読みまくった漫画のように、熱く、自由な遊び心に満ちたものでした。それを生身の人間が、しかも四十の背中が見えてきたおっさんが演じることに不安もありました。しかしフタを開ければ最高に楽しく、子どもの頃新しい遊びを発明した時みたいな高揚感に満ちた撮影の日々です。

●演じる役どころについての印象日暮は、言いたいことも言えないこんな世の中には珍しい、思ったことが全部行動と言葉になっちまう単純で気持ちのいい男です。日暮を演じながらどんどん解放されていく自分がいます。ご覧になる方にも解放感を与えられたらいいなと思いますが、まあどう思うかは自由です。

●今後の撮影への意気込み現在撮影は中盤に差し掛かったところですが、身体がボロボロです。思ってたより早くボロボロです。けれど日に日に愛着が増す素晴らしい撮影チームで、みんなに喜んでもらうために踏ん張っています。決して楽な撮影ではありませんが、どこよりも自由で創造的な撮影ができるよう頑張ります。

●視聴者へ見どころなどメッセージこれほど自由奔放で遊び心に満ちたドラマを僕は知りません。そのなんて言うか波動？みたいのが皆さんにブワーッて伝わってイェーイみたいになると思うので絶対観てくれよな！

【草川拓弥（月白司役）コメント】●本作の出演オファーを受けた時の感想、台本を読んでみての感想とても嬉しかったです。阪元監督とは「ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！」でご一緒させていただきました。今回の作品も阪元ワールドが炸裂していて喜怒哀楽、様々な感情がふりきっております。読破した時の高揚感は凄まじかったです。

●演じる役どころについての印象かなり深いキャラクターだなと思います。人と触れ合うのが苦手で、変なこだわりが強く、癖も強ければ戦闘も強い。めちゃくちゃだけど面白いです月白さん！ また中島さん演じる日暮との凸凹コンビもお楽しみに！

●今後の撮影への意気込みタイトなスケジュールの中、芝居部分とアクションもやらせていただくので体調管理に気をつけよう！が目標ですね。

●視聴者へ見どころなどメッセージ「ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！」で演じた夏目敬に引けを取らない新たな世界観をお楽しみに。

【阪元裕吾（脚本・監督）コメント】中島歩さんと草川拓弥さんでバディものを撮りませんか、と「ベイビーわるきゅーれエブリデイ！」の加瀬プロデューサーから言われ、そんな魅力的な話はないと即座にオノ・マサユキに連絡。長い付き合いになりますが、初めて本格的にふたりで脚本を書きました。中島さん演じる日暮歩、草川さん演じる月白司、まさに太陽と月のような存在の2人が繰り出すドタバタコメディーと社会正義を貫く物語は、きっと皆さんの心に届くはずだと確信しております！撮影初日から台風の中アクションを撮ったかと思えば次の日は36度の酷暑。自然や色々な障壁が僕たちを襲いますが、ジャンルムービーを愛するものとして最後までチームで走り抜きたいと思います！応援の程よろしくお願いします！

【加瀬未奈（プロデューサー／テレビ東京ドラマビジネス部）】中島歩さんが演じる“情けなかっこいいアラフォー”の姿は、大人たちを笑いの世界へどっぷり引きずり込む唯一無二の存在です。そして草川拓弥さんの、スマートで洗練された立ち居振る舞いの奥に潜む狂気には、幾度となく笑わされてきました。「そんな2人の喜劇が見てみたい！」―そう阪元監督へお話ししたことが、この企画の始まりでした。阪元監督の描く、不器用でバカバカしくて、それでいてまっすぐで愛おしいキャラクターと世界観。そこに、清々しいほど遊び心に振り切ったキャスト・スタッフが全力で乗っかり、“俺たち私たちなりのバッドバーバーズ”を作り上げています。毎週金曜が楽しみになるような、悩み事や辛いことを全部忘れて日常にほんの少し彩りを添えられるような、そんな作品にしたいと思っています。大変な撮影を今まさに駆け抜けてくださっている制作チームへの感謝を胸に、この作品をしっかり視聴者のみなさまへと届けます！「テレ東がまた変なことやってるぞ！」と笑って、日暮と月白の2人を温かい目で見守っていただけたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）