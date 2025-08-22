サムスンが、フラッグシップ機をベースに価格を抑えた次期モデル「Galaxy S25 FE」の512GBモデルをより多くの地域で提供する可能性が浮上しました。

大容量ストレージに対するファンからの強い要望に応えるのではないかと期待が高まっています。

↑512GBモデルに対するニーズは高い（画像提供／サムスン）。

現行のGalaxy S24 FEは主に128GBと256GBのストレージ仕様で販売されており、512GB版は中東など一部地域でしか提供されていません。

しかし、フランスの情報サイト・Dealabsによれば、Galaxy S25 FEでは512GBモデルが欧州市場でも提供される見込みであり、価格は約929ユーロ（約16万円※）であるとのこと。

※1ユーロ＝約171.6円で換算（2025年8月19日現在）

また、128GBモデルは749ユーロ（約12万9000円）、256GBモデルは809ユーロ（約14万円）とされています。

この動きは、サムスンが動画撮影や大容量ゲームの利用などストレージ需要の高いユーザーを意識した戦略といえます。

同じ中価格帯の競合製品を見てみると、例えばGoogleのPixel Aシリーズは最大256GBにとどまっています。十分なストレージ容量は、ヘビーユーザーにとって大きな強みとなるでしょう。

今回の情報は、これまで噂されてきたGalaxy S25 FEの仕様を裏付けるもの。その内容は次の通りです。

プロセッサはExynos 2400（前モデルの2400eより高速版）、RAMは8GB 背面カメラは50MP＋12MP＋8MPのトリプル構成、フロントカメラは12MPに向上 バッテリー容量は4900mAhに増加 価格は前モデルから据え置き

さらに、ディスプレイは1〜120Hzの可変リフレッシュレートに対応し、本体は前モデルから大幅に薄型化・軽量化されると報じられています。

全体的な性能は大きく変わらないものの、細かな改善によって使いやすさが向上することが期待できそうです。

Source: Dealabs

via: PhoneArena

