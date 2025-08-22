画像はWEBコミックガンマぷらすの作品ページ（https://gammaplus.takeshobo.co.jp/manga/bocchi_quest/）より

【第10話2】 8月22日 公開

竹書房は8月22日、「異世界ぼっちクエスト～隠密スキルで無双もハーレムも思うまま！…なはず～」の第10話2「ぼっちが爺さんと交流したら」をWebコミックガンマぷらすにて公開した。

本作はたなまん氏による異世界コメディマンガ。コミュ力ゼロの“自称・非ぼっち”山田独人（ヤマダヒロト）は、修学旅行の班決めの最中に異世界転移してしまう。このまま現世に戻るか、魔王を倒すまで異世界に残るかの選択を迫られたヒロトだが、モンスターを倒した勇者がハーレム状態になっているところを見て異世界に残ることを決意する。

現在Webコミックガンマぷらすでは、第10話1など一部エピソードも無料公開されている。

