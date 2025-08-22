音と音の関係性を厳密に構築していく独自の作風で知られる作曲家、近藤譲（じょう）（７７）が書いた唯一のオペラ「羽衣」が２８日、東京・赤坂のサントリーホールで演奏会形式で上演される。

作曲から３０年余り、ようやくかなった日本初演の感慨を聞いた。（松本良一）

能が基になった「羽衣」は１９９４年、イタリアの「フィレンツェの５月」音楽祭で世界初演された。その後も欧米で上演を重ねた代表作の一つだ。２０２３年度のサントリー音楽賞受賞を記念し、待望の日本凱旋（がいせん）公演が今回、実現する。

羽衣を巡る天女と漁師のストーリーは至ってシンプルだけに、「２人のドラマが主眼ではない」と言う。「（作品が醸し出す）叙情的な情景を感じてもらえればいい」。主要な出演者はメゾ・ソプラノ、ダンサー、ナレーター、フルート奏者の４人のみで、上演時間も１時間ほどだ。

初演時に一緒に作品を作り上げたのは、先日亡くなった米の世界的演出家、ロバート・ウィルソンだった。「『この場面の音楽は何分何秒』と厳密に指定してくるので、映画やテレビの劇中音楽を作曲する手法で音を連ねていった」と振り返る。

新しい響きを生み出すには、ゼロから音を考え抜く必要があるという。「日本の古典を題材にしていますが、音楽に日本的な要素は何一つない」。そのため、自らの創作姿勢を「紙（五線紙）の上で即興する」と表現する。ただ、それは瞬時のひらめきを捉えるという意味での「即興」とは異なるという。「一つの音を生み出すのに数週間かけることもあります」

そうした創作過程は、先の厳密な作曲手法とは矛盾するようだが、「作曲は（音楽というシステムを設計する）『エンジニアリング』ですから」とさらりと答える。定められた条件の中で最適の「作曲解」を求めるのが自分の役目だと心得ている。「作曲のコツはすべてを音で語らないこと」。抽象性の高い空間で、どのような音が紡がれるのだろうか。

２８日は午後７時半開演。指揮はピエールアンドレ・ヴァラドで、加納悦子（メゾ・ソプラノ）、厚木三杏（みあ）（舞踊）、塩田朋子（ナレーター）、多久潤一朗（フルート）が出演。演奏は読売日本交響楽団と女声合唱団 暁。また、近藤に密着したドキュメンタリー映画『Ａ ＳＨＡＰＥ ＯＦ ＴＩＭＥ ‐ｔｈｅ ｃｏｍｐｏｓｅｒ Ｊｏ Ｋｏｎｄｏ』（２０１６年）が同日午後５時からブルーローズ（小ホール）で上映される。（電）０５７０・５５・００１７。