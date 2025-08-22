好き＆行ってみたい「島根県の森林浴スポット」ランキング！ 2位「宍道湖西岸森林帯」、1票差の1位は？【2025年調査】
木々の香りに包まれ、心と体をリフレッシュできる森林浴。涼やかな空気やせせらぎの音に癒やされながら自然と一体になれる体験は、日常の喧騒（けんそう）を忘れさせてくれます。豊かな緑が広がる中国・四国地方には、訪れる人を魅了するスポットが数多く存在します。
All About ニュース編集部では、8月12〜15日の期間、全国20〜60代の男女204人を対象に、「森林浴スポット（中国・四国地方）」に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「島根県の森林浴スポット」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「高低差のない遊歩道が多く歩きやすい、湖も近くに見え景色も良いです」（50代女性／静岡県）、「美しい湖畔と緑豊かな自然が癒しの空間だから」（30代女性／東京都）、「ついでに宍道湖のシジミを堪能したいから」（40代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「森林と温泉というグッドな組み合わせ港町ならではの風景も夏にぴったり」（50代回答しない／大阪府）、「温泉周辺の森林浴は心もリラックスできそうだから」（20代男性／埼玉県）、「岩の群集は、四百余りもあったみたいですね。静かに自然の風景にとけこむ建物とかもみてみたい」（40代女性／長崎県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、8月12〜15日の期間、全国20〜60代の男女204人を対象に、「森林浴スポット（中国・四国地方）」に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「島根県の森林浴スポット」ランキングの結果をご紹介します。
2位：宍道湖西岸森林帯／34票日本の夕陽百選に選ばれるなど、夕日の名所として有名な宍道湖。西岸には、自然豊かな森林帯が広がっており、湖のほとりを散策しながら森林浴を楽しむことができます。風に揺れる木々と水面の輝きが心を癒してくれるスポットです。
回答者からは「高低差のない遊歩道が多く歩きやすい、湖も近くに見え景色も良いです」（50代女性／静岡県）、「美しい湖畔と緑豊かな自然が癒しの空間だから」（30代女性／東京都）、「ついでに宍道湖のシジミを堪能したいから」（40代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
1位：温泉津温泉周辺の森林／35票世界遺産・石見銀山にもほど近い温泉津（ゆのつ）温泉の周囲には、昔ながらの町並みと共に豊かな緑が広がっています。森林浴の後に温泉でゆったりと癒される、島根ならではのぜいたくな時間が楽しめます。
回答者からは「森林と温泉というグッドな組み合わせ港町ならではの風景も夏にぴったり」（50代回答しない／大阪府）、「温泉周辺の森林浴は心もリラックスできそうだから」（20代男性／埼玉県）、「岩の群集は、四百余りもあったみたいですね。静かに自然の風景にとけこむ建物とかもみてみたい」（40代女性／長崎県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)