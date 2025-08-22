3度の優勝を飾ったスペインのパウ・ガソルが1位／ユーロバスケット歴代最多得点トップ5

8月27日から9月14日にかけて、「FIBAユーロバスケット2025」が開催される。今大会はキプロス、フィンランド、ポーランド、ラトビアが開催国となり、24カ国が4つのグループに分かれて総当たりのグループフェーズに臨み、各グループの上位4チームが一発勝負の決勝トーナメントへ進出して優勝争いを繰り広げる。

今大会はセルビア代表のニコラ・ヨキッチ（デンバー・ナゲッツ）、ギリシャ代表のヤニス・アデトクンボ（ミルウォーキー・バックス）、スロベニア代表のルカ・ドンチッチ（ロサンゼルス・レイカーズ）といったスーパースターたちを筆頭に、多くのNBA選手たちも参戦する。

ここでは、ユーロバスケットの公式サイトへ16日に公開された、ユーロバスケットの歴代トップスコアラー5選手を見ていきたい（以降NBAのチーム名は略称）。

◆■FIBAユーロバスケット歴代最多得点トップ5

１位.パウ・ガソル（スペイン／元レイカーズほか）：1183得点



２位.トニー・パーカー（フランス／元スパーズほか）：1104得点



３位.ダーク・ノビツキー（ドイツ／元マーベリックス）：1052得点



４位.ニコス・ガリス（ギリシャ）：1031得点



５位.カミール・ブラベネック（チェコスロバキア）：918得点

歴代トップは、7大会に出場していずれもメダルを獲得したスペインのガソル。万能型ビッグマンは、計58試合に出場して2009、2011、2015年に金メダル、2003、2007年に銀メダル、2001、2017年に銅メダルを獲得。2009年と2015年には大会MVPに輝き、7大会すべてでオールトーナメントチーム入り。

続いて2位にはパーカーがランクイン。フランス出身のポイントガードは、8大会で計66試合へ出場し、2013年に金メダル、2011年に銀メダル、2005年と2015年に銅メダルを手にしている。

3位に入ったのはノビツキー。ドイツ出身の超高性能スコアラーは7大会で計54試合をプレーし、2005年には大会MVPと銀メダルを受賞。

ユーロバスケットの大会史上、通算1000得点を突破しているのはここまでに挙げた3選手と4位のガリスのみ。ギリシャのガードは5大会で計33試合に出場し、1987年に金メダルと大会MVP、1989年に銀メダルに輝いた。

5位のブラベネックは、8大会で計60試合へ出場したガード。チェコスロバキアを1985年に銀メダル、1977年と1981年に銅メダルへ導いた。

そのほか、スペインのフアン・カルロス・ナバーロが通算768得点で11位、2017年覇者スロベニアのゴラン・ドラギッチが通算696得点で16位、ドマンタス・サボニス（キングス）の父アルビダス・サボニス（ソビエト連邦／リトアニア）が通算652得点で22位に入っている。

【動画】2015年の準決勝で40得点を奪ったガソルのハイライト！





