フルートの古楽器フラウト・トラヴェルソの名手で仏を拠点に国際的に活躍する柴田俊幸＝写真＝が、２６日午後７時からサントリーホールのブルーローズで、コンビを組むオーストラリア生まれの気鋭の鍵盤（けんばん）楽器奏者アンソニー・ロマニウクとオール・バッハ・リサイタルを開く。

「今日の『古楽』の伝統は、音楽が生まれた当時の『新しい芸術』の積み重ねから形作られた。決して古いものではない」と柴田は力説する。作曲された時代の様式や解釈を探究しつつ、教条的なルールにとらわれることなく自由な音楽精神の発露を目指している。「それこそが古楽の妙味です」

相棒のロマニウクはチェンバロだけでなく、フォルテピアノやエレクトリック・ピアノも弾くジャンルフリーの音楽家だ。彼もまた「従来守るべきだとされてきた古楽演奏上の様々なルールを学んだ上で、あえてそれを破っている」。型を知り抜いての型破りを、柴田は信頼している。２人が共演する最新アルバム「バッハとその息子たちによるフルート・ソナタ集」（チャンネルクラシックス）も発売されたばかりだ。

リサイタルのプログラムは、バッハの「最愛の兄の旅立ちに寄せるカプリッチョ」や「フルートと通奏低音のためのソナタ」４曲など名曲をそろえた。「オリジナルな解釈で、バッハをより躍動感のある身近な音楽として届けたい」。（電）０５７０・５５・００１７。