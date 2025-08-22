「なんか雰囲気違う」みちょぱ、美デコルテ＆鎖骨際立つ上品ビスチェ姿を披露！ 「あ〜美女だぁ」
モデルでタレントのみちょぱこと池田美優さんは8月21日、自身のInstagramを更新。デコルテと鎖骨が際立つ上品なビスチェ姿を披露し、反響を呼びました。
【写真】みちょぱの美デコルテ＆鎖骨まぶしい上品ビスチェ姿
コメントでは、「可愛いすぎるやろ」「どんどん綺麗になってる〜」「なんか雰囲気違う すきぃ」「あ〜美女だぁ」「ジュエリー似合って素敵です」「綺麗すぎる、大好き」などの声が寄せられました。
「どんどん綺麗になってる〜」みちょぱさんは、「フレッドのポップアップ“フォース10 クルーズ”に行ってきました」「海が大好きな自分にとってはこの空間だけでも可愛くて ジュエリーたちもキラキラ輝いてて素敵でした」などととつづり、7枚の写真を投稿。上品な印象の白いビスチェタイプのセットアップを着用したみちょぱさんのモデルショットです。美しいデコルテラインとくっきり浮き出た鎖骨が目を引きます。
「ちょっと、いい女過ぎる」16日にもモデルショットを投稿したみちょぱさん。ファンからは「ちょっと、いい女過ぎる」「お綺麗だけでなく、気高くもあり、羨ましいです」「良い表情してますね〜」「惚れる」などのコメントが寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
