雑誌『bis』の公式SNSにて、宮舘涼太（Snow Man）と水上恒司が起用された『bis』秋号増刊（9月1日発売）の表紙ビジュアルが公開された。

【画像】宮舘涼太＆水上恒司『bis』表紙ビジュアル／【画像＆動画】イベントに浴衣姿で登壇した宮舘＆水上ら

■秋を感じさせる装いの宮舘涼太＆水上恒司

公開されたのは、宮舘が水上に頭をコテンと当て、ふたりでカメラに視線を向けているビジュアル。

宮舘はイエローのタートルネックにブラックジャケット、ターコイズストーンがあしらわれたネックレスを合わせている。一方の水上はトップスとジャケットをブラウンで統一したコーディネートだ。

SNSでは「推しが良すぎて苦しい」「お二人のお顔のバランスさいっこーだな」「えっ、めちゃくちゃいい…」「メイクが秀逸」「リアルに5度見はした」「最高すぎる」といった反響が寄せられている。

■イベントでは浴衣姿も披露！

なお、宮舘と水上は映画『火喰鳥を、喰う』（10月3日公開）で共演。

同作は第40回横溝正史ミステリ＆ホラー大賞を受賞した原浩による同名小説を映画化したミステリーサスペンス。水上は大学で化学を教える助教の主人公・久喜雄司、宮舘は超常現象専門家・北斗総一郎を演じている。

8月19日には都内で完成披露試写会が開催され、宮舘と水上をはじめ、出演者たちが浴衣姿で登壇した。

Snow Man

