NEXZ初の関西特番『NEXZとCafeへ』がMBSにて4週連続放送決定

NEXZ初の関西特番となる『NEXZとCafeへ』が、MBS（関西ローカル）にて9月30日24時26分から4週にわたって放送されることが決定した。

■NEXZメンバー全員で、至極のバームクーヘンを開発！

この番組では、メンバー全員が甘いもの好きな“スイーツ男子”のNEXZが、関西出身のメンバー3人を各チームに振り分け、大阪で有名なCafeを大調査。3チームがジャンルの異なるCafeで学んだことを活かし、スイーツ作りに挑む。

さらに、関西の有名スイーツ店「クラブハリエ」とのコラボが決定。NEXZのメンバー全員で何度も試作・試食を繰り返しながら、至極のバームクーヘンを開発する。

また、人気アイドルならではの「あーん選手権」や普段やらないバイト体験なども必見だ。

公式SNSやTVerでは、放送前に限定写真・動画を先駆けて配信予定。こちらもチェックしよう。

■番組情報

MBS『NEXZとCafeへ』

09/30（火）24:26～24:56

10/07（火）24:26～24:56

10/14（火）24:26～24:56

10/21（火）24:26～24:56

出演：NEXZ

※関西ローカル

※各回放送直後よりTVerおよびMBS動画イズムにて見逃し配信

