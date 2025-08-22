NEXZ初の関西特番『NEXZとCafeへ』がMBSにて4週連続放送決定
NEXZ初の関西特番となる『NEXZとCafeへ』が、MBS（関西ローカル）にて9月30日24時26分から4週にわたって放送されることが決定した。
■NEXZメンバー全員で、至極のバームクーヘンを開発！
この番組では、メンバー全員が甘いもの好きな“スイーツ男子”のNEXZが、関西出身のメンバー3人を各チームに振り分け、大阪で有名なCafeを大調査。3チームがジャンルの異なるCafeで学んだことを活かし、スイーツ作りに挑む。
さらに、関西の有名スイーツ店「クラブハリエ」とのコラボが決定。NEXZのメンバー全員で何度も試作・試食を繰り返しながら、至極のバームクーヘンを開発する。
また、人気アイドルならではの「あーん選手権」や普段やらないバイト体験なども必見だ。
公式SNSやTVerでは、放送前に限定写真・動画を先駆けて配信予定。こちらもチェックしよう。
■動画「O-RLY?」MV
(C)MBS
■番組情報
MBS『NEXZとCafeへ』
09/30（火）24:26～24:56
10/07（火）24:26～24:56
10/14（火）24:26～24:56
10/21（火）24:26～24:56
出演：NEXZ
※関西ローカル
※各回放送直後よりTVerおよびMBS動画イズムにて見逃し配信
■関連リンク
『NEXZとCafeへ』番組 OFFICIAL X
https://x.com/nexz_cafe_mbs_X
NEXZ OFFICIAL SITE
https://nexz-official.com/