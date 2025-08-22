日経225オプション9月限（22日日中） 4万5000円コールが出来高最多891枚
22日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は9075枚だった。うちプットの出来高が4803枚と、コールの4272枚を上回った。プットの出来高トップは3万8000円の451枚（2円安84円）。コールの出来高トップは4万5000円の891枚（16円安99円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 0 2 50000
34 0 3 49000 6395 1
312 -2 5 48000
241 -2 14 47000
92 -6 29 46250
305 -7 37 46000
80 -8 48 45750
64 -6 57 45625
209 -10 63 45500
29 -10 72 45375
76 -14 78 45250
62 -17 88 45125
891 -16 99 45000
20 -15 115 44875
46 -15 130 44750
23 -10 150 44625
114 -20 165 44500 2115 1
114 -10 185 44375
159 -20 210 44250
12 -25 235 44125
278 -35 260 44000 1695 2
26 -20 295 43875
74 -25 325 43750
14 365 43625 1410 1
229 -40 400 43500 1345 +10 1
10 -20 455 43375
145 -40 480 43250
7 540 43125
290 -40 595 43000 1015 +25 53
10 655 42875 935 +10 4
187 -40 710 42750 880 +20 31
7 -45 775 42625 825 +25 13
62 -90 830 42500 755 -5 103
4 -35 930 42375 715 0 4
5 -95 985 42250 665 +5 24
42125 635 +25 15
5 -55 1180 42000 575 0 204
41875 535 +10 3
3 1315 41750 490 -10 101
41625 480 +20 14
5 -5 1515 41500 440 +15 168
41375 390 -10 4
41250 375 +5 13
41125 350 -5 6
12 -280 1895 41000 330 +5 182
40875 325 +20 15
40750 290 +5 64
40625 270 +5 24
40500 250 0 228
40375 245 +10 6
40250 225 +5 183
40125 205 -5 14
