　22日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は9075枚だった。うちプットの出来高が4803枚と、コールの4272枚を上回った。プットの出来高トップは3万8000円の451枚（2円安84円）。コールの出来高トップは4万5000円の891枚（16円安99円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 2　　　 0　　　 2　　50000　
　　34　　　 0　　　 3　　49000　　6395 　　　　　　　 1　
　 312　　　-2　　　 5　　48000　
　 241　　　-2　　　14　　47000　
　　92　　　-6　　　29　　46250　
　 305　　　-7　　　37　　46000　
　　80　　　-8　　　48　　45750　
　　64　　　-6　　　57　　45625　
　 209　　 -10　　　63　　45500　
　　29　　 -10　　　72　　45375　
　　76　　 -14　　　78　　45250　
　　62　　 -17　　　88　　45125　
　 891　　 -16　　　99　　45000　
　　20　　 -15　　 115　　44875　
　　46　　 -15　　 130　　44750　
　　23　　 -10　　 150　　44625　
　 114　　 -20　　 165　　44500　　2115 　　　　　　　 1　
　 114　　 -10　　 185　　44375　
　 159　　 -20　　 210　　44250　
　　12　　 -25　　 235　　44125　
　 278　　 -35　　 260　　44000　　1695 　　　　　　　 2　
　　26　　 -20　　 295　　43875　
　　74　　 -25　　 325　　43750　
　　14　　　　　　 365　　43625　　1410 　　　　　　　 1　
　 229　　 -40　　 400　　43500　　1345 　　 +10　　　 1　
　　10　　 -20　　 455　　43375　
　 145　　 -40　　 480　　43250　
　　 7　　　　　　 540　　43125　
　 290　　 -40　　 595　　43000　　1015 　　 +25　　　53　
　　10　　　　　　 655　　42875　　 935 　　 +10　　　 4　
　 187　　 -40　　 710　　42750　　 880 　　 +20　　　31　
　　 7　　 -45　　 775　　42625　　 825 　　 +25　　　13　
　　62　　 -90　　 830　　42500　　 755 　　　-5　　 103　
　　 4　　 -35　　 930　　42375　　 715 　　　 0　　　 4　
　　 5　　 -95　　 985　　42250　　 665 　　　+5　　　24　
　　　　　　　　　　　　　42125　　 635 　　 +25　　　15　
　　 5　　 -55　　1180　　42000　　 575 　　　 0　　 204　
　　　　　　　　　　　　　41875　　 535 　　 +10　　　 3　
　　 3　　　　　　1315　　41750　　 490 　　 -10　　 101　
　　　　　　　　　　　　　41625　　 480 　　 +20　　　14　
　　 5　　　-5　　1515　　41500　　 440 　　 +15　　 168　
　　　　　　　　　　　　　41375　　 390 　　 -10　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　41250　　 375 　　　+5　　　13　
　　　　　　　　　　　　　41125　　 350 　　　-5　　　 6　
　　12　　-280　　1895　　41000　　 330 　　　+5　　 182　
　　　　　　　　　　　　　40875　　 325 　　 +20　　　15　
　　　　　　　　　　　　　40750　　 290 　　　+5　　　64　
　　　　　　　　　　　　　40625　　 270 　　　+5　　　24　
　　　　　　　　　　　　　40500　　 250 　　　 0　　 228　
　　　　　　　　　　　　　40375　　 245 　　 +10　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　40250　　 225 　　　+5　　 183　
　　　　　　　　　　　　　40125　　 205 　　　-5　　　14　