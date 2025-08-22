　22日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2701枚だった。うちプットの出来高が1675枚と、コールの1026枚を上回った。プットの出来高トップは3万8000円の165枚（変わらず260円）。コールの出来高トップは4万6000円の315枚（5円安160円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　14　　　 0　　　 2　　54000　
　　 1　　　-1　　　 2　　53000　
　　 3　　　 0　　　 4　　52000　
　　13　　　-1　　　 7　　51000　
　　45　　　-2　　　12　　50000　
　　62　　　-1　　　25　　49000　
　 109　　　 0　　　46　　48000　
　 223　　　-1　　　85　　47000　
　 315　　　-5　　 160　　46000　
　　 7　　 -20　　 180　　45750　
　　 2　　 -30　　 195　　45625　
　　 7　　 -15　　 215　　45500　
　　 1　　　　　　 220　　45375　
　　 2　　 -20　　 250　　45250　
　　 2　　　　　　 270　　45125　
　　 9　　 -20　　 295　　45000　
　　 1　　 -85　　 315　　44875　
　　 7　　 -25　　 345　　44750　
　　 5　　 -35　　 365　　44625　
　　27　　 -15　　 410　　44500　
　　15　　 -15　　 430　　44375　
　　 9　　 -30　　 450　　44250　
　　 5　　 -35　　 475　　44125　
　　54　　 -30　　 525　　44000　
　　 1　　 -25　　 610　　43750　
　　14　　 -30　　 695　　43500　
　　　　　　　　　　　　　43375　　1795 　　　　　　　 3　
　　 6　　　　　　 805　　43250　　1740 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43125　　1645 　　　　　　　 1　
　　37　　 -45　　 870　　43000　　1570 　　+145　　　 2　
　　 2　　　　　　 960　　42750　　1435 　　 +10　　　 2　
　　 4　　 -40　　1130　　42500　
　　 1　　　　　　1180　　42375　
　　 7　　　　　　1180　　42250　
　　　　　　　　　　　　　42000　　1080 　　 -10　　　22　
　　 3　　　　　　1475　　41875　　1010 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41750　　1005 　　　　　　 105　
　　　　　　　　　　　　　41625　　 920 　　　　　　　 1　
　　 2　　　　　　1630　　41500　　 920 　　 +20　　　36　
　　　　　　　　　　　　　41375　　 855 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　41250　　 825 　　 +40　　　 1　
　　 1　　　　　　1975　　41125　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 760 　　 +20　　　30　
　　 1　　　　　　2155　　40875　　 710 　　　+5　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40500　　 630 　　 +10　　　26　
　　　　　　　　　　　　　40375　　 570 　　 -30　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40125　　 520 　　 -25　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 520 　　　 0　　 158　
　　　　　　　　　　　　　39875　　 495 　　　-5　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　39750　　 465 　　　-5　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　39625　　 450 　　　-5　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　39500　　 430 　　　-5　　　41　
　　　　　　　　　　　　　39375　　 415 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　39250　　 395 　　　-5　　　 5　