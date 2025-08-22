日経225オプション10月限（22日日中） 4万6000円コールが出来高最多315枚
22日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2701枚だった。うちプットの出来高が1675枚と、コールの1026枚を上回った。プットの出来高トップは3万8000円の165枚（変わらず260円）。コールの出来高トップは4万6000円の315枚（5円安160円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
14 0 2 54000
1 -1 2 53000
3 0 4 52000
13 -1 7 51000
45 -2 12 50000
62 -1 25 49000
109 0 46 48000
223 -1 85 47000
315 -5 160 46000
7 -20 180 45750
2 -30 195 45625
7 -15 215 45500
1 220 45375
2 -20 250 45250
2 270 45125
9 -20 295 45000
1 -85 315 44875
7 -25 345 44750
5 -35 365 44625
27 -15 410 44500
15 -15 430 44375
9 -30 450 44250
5 -35 475 44125
54 -30 525 44000
1 -25 610 43750
14 -30 695 43500
43375 1795 3
6 805 43250 1740 1
43125 1645 1
37 -45 870 43000 1570 +145 2
2 960 42750 1435 +10 2
4 -40 1130 42500
1 1180 42375
7 1180 42250
42000 1080 -10 22
3 1475 41875 1010 1
41750 1005 105
41625 920 1
2 1630 41500 920 +20 36
41375 855 2
41250 825 +40 1
1 1975 41125
41000 760 +20 30
1 2155 40875 710 +5 1
40500 630 +10 26
40375 570 -30 1
40125 520 -25 2
40000 520 0 158
39875 495 -5 2
39750 465 -5 1
39625 450 -5 3
39500 430 -5 41
39375 415 4
39250 395 -5 5
