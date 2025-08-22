　22日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は184枚だった。うちプットの出来高が171枚と、コールの13枚を上回った。プットの出来高トップは3万5500円の50枚（255円）。コールの出来高トップは4万9000円の11枚（90円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　11　　　　　　　90　　49000　
　　 1　　　　　　 480　　45500　
　　 1　　　　　　 800　　44250　
　　　　　　　　　　　　　42000　　1420 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　39000　　 610 　　　　　　　18　
　　　　　　　　　　　　　35500　　 255 　　　　　　　50　
　　　　　　　　　　　　　35000　　 235 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　27250　　　66 　　　-1　　　10　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　50 　　　-1　　　30　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　47 　　　+6　　　20　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　26 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　12000　　　 8 　　　-1　　　20　
　　　　　　　　　　　　　11000　　　 7 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 6 　　　　　　　 3　


