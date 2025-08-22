日経225オプション11月限（22日日中） 3万5500円プットが出来高最多50枚
22日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は184枚だった。うちプットの出来高が171枚と、コールの13枚を上回った。プットの出来高トップは3万5500円の50枚（255円）。コールの出来高トップは4万9000円の11枚（90円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
11 90 49000
1 480 45500
1 800 44250
42000 1420 4
39000 610 18
35500 255 50
35000 235 4
27250 66 -1 10
25000 50 -1 30
24000 47 +6 20
20000 26 2
12000 8 -1 20
11000 7 10
10000 6 3
