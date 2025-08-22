コメの価格高騰が続く中、石川県内のJAグループによる新米の出荷が22日、加賀市で始まりました。

初出荷されたのは、16日に収穫された県独自のブランド米で早生品種の「ゆめみづほ」およそ26トンです。

甘みが強く粘りがあるのが特徴で、品質を検査した結果、猛暑や大雨の影響もなく、農家の適切な管理によってすべて一等に格付けされました。

23日には店頭へ、前の年より1700円高くなる見込み

JA加賀営農部・小林圭介部長「非常に高温で暑い日が続きまして、品質などに心配されましたが、生産者の皆さんのおかげで無事出荷出来てありがたく思っています。」

JAが農家へ事前に支払う「概算金」は、ゆめみづほ60キロあたり2万4300円となっていて、2024年より9000円高くなっているということです。

出荷された新米は、23日から県内のスーパーなどで販売されますが、価格は4200円ほどで、2024年、新米の販売が始まった時に比べおよそ1700円高くなる見込みです。

また、主力品種のコシヒカリの販売が始まるのは、9月11日ごろになるということです。

JA加賀では需要の増加を見込んで、2025年のコメの総出荷量を2024年の8400トンより1割余り多い9540トンに増やす方針です。