ブレス浜松にMB山下とも、S安積あやねの2名が新加入！

V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のブレス浜松が22日、ミドルブロッカーの山下とも（25）とセッターの安積あやね（25）が新たに入団することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

山下は神戸親和女子大学卒業後にヴィアティン三重でのプレーを経て、2024-25シーズンは大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の東レアローズ滋賀に在籍していた。1シーズンで退団が発表されていた中、今季はVリーグでプレーすることになった。

一方の安積は龍谷大学卒業後、2023-24シーズンから2シーズンをVリーグ女子の広島オイラーズでプレーし、昨季は正セッターとしてチームをけん引していた。

なお、8月23日（土）と24日（日）に開催される国民スポーツ大会東海ブロック大会からチームに帯同するとのこと。2名はクラブを通して以下のコメントを発表している。

■山下とも

「日頃より沢山のご支援・ご声援をありがとうございます。この度、ブレス浜松に入団させていただくことになりました。挑戦と失敗を繰り返し、スキルを磨き、身に付け、チームの勝利に貢献できるよう、何事にも感謝の気持ちと初心を忘れず日々精進します。今後ともご声援よろしくお願いいたします」

■安積あやね

「今シーズンブレス浜松に入団させていただくことになりました安積あやねです。さらなる成長の目指し、支えて下さる方々への感謝の気持ちを忘れず、1日でも早くチームに貢献できるよう精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします」