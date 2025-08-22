¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç²»ÂçÂ´¤Î²Î¼ê¥¢¥ê¥µ¤¬²ÎÀ¼ÈäÏª¡ÖÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç¡×¥ß¥¹¥ï¡¼¥ë¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡Ö¥ß¥¹¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó2025¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥ÈÈ¯É½²ñ¸«¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È34¿Í¡Ê2¿Í·çÀÊ¡Ë¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ºë¶Ì¸©ÂåÉ½¤Ç¥½¥×¥é¥Î²Î¼ê¤Î¥¢¥ê¥µ¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤Ï¡Ö»ä¤¬²Î¤Çµß¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¿Í¤Î´¶¾ð¤ò¾ô²½¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬»ÈÌ¿¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£ÉðÂ¢Ìî²»ÂçÂ´¤Ç4¥ª¥¯¥¿¡¼¥Ö¤Î²»°è¤ò»ý¤Ä²ÎÀ¼¤¬Éð´ï¤Ç¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥¢¥Ë¡¼¡×¤Î¡Ö¥È¥¥¥â¥í¡¼¡×¤Î°ìÀá¤âÈäÏª¤·¤¿¡£ÀïÁè¤Ê¤É¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤À¤³¦¤Ê¤É¤ÇÈèÊÀ¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡Ö»ä¤Î²Î¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡£À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·Ç¤²¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ä¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÉñÂæ¤Î¼ç±é·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ä¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ê¤É²¿¤Ç¤âÇ¤¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡£ÃåÊª¤ÎÃåÉÕ¤±¤âÆÀ°Õ¤È¤¤¤¤¡ÖÂç²ñ¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£4Ê¬¤Ç¿¶¤êÂµ¤òÃå¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÆÃµ»¤Ç¤¹¡£ÃåÊªÊ¸²½¤â¹¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡Ö¥ß¥¹¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤Ï1951Ç¯¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤ÇÂè1²óÂç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦3Âç¥ß¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤âÎò»Ë¤¬Ä¹¤¯¡¢»²²Ã¹ñ¿ô¤â131¥«¹ñ¤ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ëÂç²ñ¡£¡ÖÌÜÅª¤Î¤¢¤ëÈþ¡×¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢Èþ¤Ë½¸¤Þ¤ëÎÏ¤ò¼Ò²ñ¹×¸¥¤ËÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿åÃå¿³ºº¤òÀ¤³¦¤ËÀè¶î¤±¤ÆÇÑ»ß¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¸ÄÀ¤òÂº½Å¤·¡¢¼Ò²ñ¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¿Íºà¤òÇÚ½Ð¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£