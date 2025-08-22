吉岡里帆、西麻布で大人の肩出し…「達人たちの夜の“街ブラ”」 『東京カレンダー』表紙
俳優の吉岡里帆が、21日発売の『東京カレンダー』10月号（東京カレンダー刊）の表紙を飾る。
【全身ショット】「スタイル抜群」へそ出し着こなす吉岡里帆
吉岡が同誌の表紙に登場するのは今回で4回目。肩出しコーデで、西麻布のランドマークビルを舞台に、大人のホッピングを楽しむ贅沢なひとときを演出する。また、最新出演作である映画『九龍ジェネリックロマンス』撮影秘話などのインタビューを届ける。
今号は「達人たちの夜の“街ブラ”」と題し、街を知り尽くすプロに聞いた、東京の人気11エリアでのハシゴ酒コースを総力取材。東京の夜を最高に楽しむための、決定版の1冊です。
特別増刊の表紙は、M!LKがメンバー全員で初登場する。中面では、日向坂46・正源司陽子が美食の街・神楽坂で大人の食べ歩きを楽しむ。
