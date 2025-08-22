「もはや真夏のホラー」大谷翔平休養試合で日米ファン困惑の「4番・コンフォート」爆誕 4打数無安打2三振もドジャースは勝利
今季4試合目の4番で無安打に終わったコンフォート(C)Getty Images
ドジャースの大谷翔平は、現地時間21日の敵地・ロッキーズ戦を欠場した。デーブ・ロバーツ監督が明言していた通り、登板翌日の休養日となった。
この試合は先発オーダーが発表された時点で、日米のファンを困惑させた。「4番・左翼」として、マイケル・コンフォートが先発出場したのだ。
【動画】コンフォートより期待大？コールの移籍後初アーチをチェック
試合前に米メディア『Dodger Blue』は公式Xで「多くの人が不満を抱いていますが、マイケル・コンフォートは今シーズン、4番打者として打つ時によく打っています」と記し、コンフォートの打順別成績表の画像を添付。たしかに、そのデータでは4番出場時に打率.444、長打率1.222と圧倒的な数字を残しているが、出場はわずか3試合だ。
そのため、投稿に対して「あまり良いサンプルとは言えません」「言いたいことがよくわからない」「彼を判断するために、もはや分析は必要ない」といった反発の返信を招いた。
今季4試合目の4番に入ったコンフォートの見せ場は、4回1死ニ、三塁からの中犠飛による1打点のみで、あとは4打席無安打2三振。打率は.186に低下し、8回裏の守備から交代となった。
ドジャースは9-5で勝利。それでも、試合前後を通して、コンフォートの話題は絶えず、SNS上では「絶望してる」「なんの冗談だい」「俺は夢でも見てるのかい」「ナニがどうイったらコンフォートが4番になるんだよwww」「本当に意味不明だよなぁ…」「もはや真夏のホラーだよ」などと、呆れにも近い声が殺到した。
現地22日からは敵地でパドレスとの首位攻防戦。コンフォートが再び起用されるようなら、ファンの戸惑いは深まるばかりだろう。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]