「もはや真夏のホラー」大谷翔平休養試合で日米ファン困惑の「4番・コンフォート」爆誕　4打数無安打2三振もドジャースは勝利

ドジャースの大谷翔平は、現地時間21日の敵地・ロッキーズ戦を欠場した。デーブ・ロバーツ監督が明言していた通り、登板翌日の休養日となった。

この試合は先発オーダーが発表された時点で、日米のファンを困惑させた。「4番・左翼」として、マイケル・コンフォートが先発出場したのだ。

試合前に米メディア『Dodger Blue』は公式Xで「多くの人が不満を抱いていますが、マイケル・コンフォートは今シーズン、4番打者として打つ時によく打っています」と記し、コンフォートの打順別成績表の画像を添付。たしかに、そのデータでは4番出場時に打率.444、長打率1.222と圧倒的な数字を残しているが、出場はわずか3試合だ。

そのため、投稿に対して「あまり良いサンプルとは言えません」「言いたいことがよくわからない」「彼を判断するために、もはや分析は必要ない」といった反発の返信を招いた。

今季4試合目の4番に入ったコンフォートの見せ場は、4回1死ニ、三塁からの中犠飛による1打点のみで、あとは4打席無安打2三振。打率は.186に低下し、8回裏の守備から交代となった。