小池百合子都知事が22日、定例会見を行い高齢者・障害者を対象に、エアコン購入時に最大で8万円分の補助を行うことを発表した。補助は30日から開始される。

【映像】エアコン補助について語る小池知事

会見で小池知事は、都として連日続く厳しい暑さから都民を守る取り組みとして4カ月分の水道料金の基本料無償化、クーリングシェルターの設置、公園のミスト設置などをしてきたとし、さらに「迷わずエアコンを利用していただくために、臨時的な特別措置を行う」とした。

熱中症で緊急搬送されている人の約6割が高齢者、さらにその約半数が自宅で発生していることを受け「エアコンをそもそもつけていない、故障して使うことができない高齢者の方、障害者の方を対象に、東京ゼロエミポイントをこれまで1万円の付与だったところを、最大限の8万円にまで大幅拡充して、省エネエアコンの購入を強力に後押しする」と述べた。

対象としては、エアコンの省エネレベルが「星3つ以上」だとし、「10年前の機種に比べても効率が良い。年間の電気料金も約5100円、特になるという計算だ」と付け加え、「気温、湿度をもとに熱中症のリスクを数値化した暑さ指数を測定できる市販の測定器なども活用していただきたい。特に暑さに気付きにくい高齢者の方々などは、アラーム機能なども使って迷わずエアコンを使っていただきたい」と語った。

（ABEMA NEWS）

