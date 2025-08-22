1.うつ病に近い状態

猫にも「うつ状態」といえる精神的な不調が見られることがあります。厳密には、人間のうつ病とは異なりますが、猫もストレスを抱え続けることで様々なトラブルが生じます。食欲の減退、過眠、遊びへの無関心、トイレの失敗、攻撃的または無気力な態度など、症状は多岐にわたるのが特徴。

猫の精神的な負担の原因としては、引っ越しや家族構成の変化、新しいペットの登場、大好きだった飼い主、同居ペットとの死別など、大きな環境変化が挙げられます。

猫のうつ病に近い状態の対処法としては、ストレス源を取り除くことが最重要です。ストレスの原因を特定し、必要であれば獣医師に相談することも検討しましょう。

2.分離不安症

続いて挙げられるのが、分離不安症。分離不安症とは、飼い主がそばにいない時間に極度の不安やストレスを感じる状態のこと。

飼い主が外出すると大声で鳴いたり、家中を走り回ったり、粗相や家具の破壊などの問題行動が見られる場合は、この分離不安症を疑ってみましょう。飼い主が在宅しているとき異常なほど執着したり、離れようとしないのも特徴です。

元々、猫の分離不安症は犬に比べて少ないと言われていました。しかし、近年の在宅ワークの普及などにより、飼い主が家にいる時間が増加。結果的に猫が飼い主と一緒に過ごす時間が長くなり、猫が飼い主に対して精神的に依存し分離不安症を引き起こしてしまうケースが増えたとされています。

猫の分離不安を防ぐには、短時間の留守番から少しずつ慣らし、安心できる隠れ場所や寝床を用意することが大切。遊びや運動でストレスを減らし、外出や帰宅時は普段通りの態度を心がけましょう。子猫のうちから一人の時間を経験させるのも効果的です。

3.心因性脱毛症

心因性脱毛症は、ストレスや不安から猫が自分の被毛を過剰に舐めたり噛んだりしてしまう病気のことです。その結果、脱毛や皮膚炎を引き起こします。

腹部、内もも、わき腹などが左右対称に脱毛している場合や検査により他の疑わしい疾患が除外された場合、この心因性脱毛症が疑われます。

発症のきっかけは他の心の病気同様、生活環境の変化、同居ペットとの相性、飼い主とのスキンシップ不足など様々。ストレスが蓄積することで発症します。

心因性脱毛症は、皮膚病やアレルギー疾患など他の病気と症状が似通うケースがあります。そのため、まずは動物病院にて他の病気でないか診察してもらいましょう。

心因性脱毛症だと判明した場合は、精神的なケアを獣医師と相談しながら行う流れとなります。環境の見直しや、猫との遊びやふれあいの時間を増やすことも効果的です。

4.特発性膀胱炎

猫の特発性膀胱炎は、原因が特定できないまま膀胱に不調が現れる病気です。可能性として挙げられる原因として、ストレスなどの精神的要因が関係していると考えられています。

症状としては、排尿回数の増加や血尿、粗相などの症状が見られ、再発もしやすいのが特徴です。

猫の特発性膀胱炎の治療には、生活環境の見直しや薬による対症療法が行われます。そのため、猫の排泄で異常を感じたら速やかに動物病院を受診することが重要です。また、普段から猫がストレスをためないように生活環境を整えることも治療・予防において効果的です。

まとめ

猫の心の病気は、見た目にはわかりにくい分、飼い主が小さなサインを見逃さずに気づいてあげることが何よりも大切。今回紹介した病気は、どれもストレスと深く関係しており、生活環境の見直しや飼い主との関わり方の工夫で改善が見込めます。

もし「いつもと違う」と感じたら、それは猫からのSOSかもしれません。今回の記事を参考に猫がSOSを出していないか、チェックしてみてください。

(獣医師監修：葛野莉奈)