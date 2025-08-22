Ｊ１のＣ大阪は２２日、大阪市内のグラウンドで非公開練習を行った。２３日にはホームで神戸戦を迎える。５月、敵地での前半戦は３―０で勝利。今季、驚異の１５アシストでチームをけん引しているＭＦルーカスフェルナンデスがオンライン取材に応じ「できるだけミスを少なくしてチャンスを作り、それを生かせれば」と、意気込んだ。

シュート総数（３６９）はリーグ１位、得点総数（４０）は同４位。今季から就任したアーサー・パパス監督が掲げる「超攻撃的サッカー」を体現する上で、この男は欠かせない。自身も５ゴールと、右ウイングを定位置にピッチに大車輪の活躍を見せている。

今節は、チームトップ、リーグ２位の１１ゴールを挙げているＦＷラファエルハットンが警告の累積で出場停止。ホットラインを組む相方が出られない状況だが「次の試合に関しては彼（ハットン）がいなくても選手たちはそろっているし、チームとしても戦い方が統一できている。全く問題ないと思う」と、強調した。１９日の公開練習では、スタメン組のワントップにはＦＷ中島元彦、トップ下にはＭＦ香川真司が入ってプレー。誰と組んでも、ピッチに“魔法”をかける。