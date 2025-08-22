ＯＳＫ日本歌劇団の翼和希が２２日、東京・新橋演舞場で初日を迎えた「レビュー 夏のおどり」（２６日千秋楽）の開幕前に千咲（ちさき）えみと取材に応じた。

２０２３年度後期のＮＨＫ連続テレビ小説「ブギウギ」でも知られる翼は昨秋、トップスターに就任し、「ＯＳＫの歴史をつないでいく一人として責任を感じています。もっとＯＳＫを知ってもらいたい」と決意を語った。同期の娘役トップスター・千咲への信頼は厚く「いつも支えてもらっています。言葉を交わさずとも分かり合える」と明かした。

千咲は「プレッシャーや責任は力になる。立場をいただいて、自分の活力になっているなと感じます。歴史あるＯＳＫを大事にしていきたい」と力を込めた。

公演は２部構成で、第１部は花柳寿楽の構成・演出・振り付けによる和物レビューショー「翔〜Ｆｌｙ Ｈｉｇｈ〜」を上演。翼による「下駄ップ」が見逃せない。第２部は中村一徳が作・演出を手掛ける洋物レビューショー「Ｔｈｅ Ｌｅｇｅｎｄａｒｙ！」を上演。新時代の誕生を祝う情熱な幕開けから、心の絆がつながるコーラス場面、ＯＳＫならではの群舞など華やかな演目に仕上がっている。