Éüµ¢¸å½é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏÆüËÜ¡ªMONSTA X¤ÎI.M¤¬³èÆ°ºÆ³«¡¢¡È¹ø¤ÎÄË¤ß¡É¤Ç7·î¤è¤ê¥ê¥Ï¥Ó¥êÀìÇ°¤â¡Ö½ù¡¹¤Ë¹¥Å¾¡×
´Ú¹ñ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×MONSTA X¡Ê¥â¥ó¥¹¥¿¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢I.M¡Ê¥¢¥¤¥¨¥à¡Ë¤¬ÆüËÜ¸ø±é¤«¤é³èÆ°¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛMONSTA X¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡ÈË·¼çÆ¬¡É
½êÂ°»öÌ³½êSTARSHIP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï8·î22Æü¡¢I.M¤¬Æ±·î27¡Á28Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¸©¤Î¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö2025 MONSTA X CONNECT X¡×¤è¤ê³èÆ°¤òºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
µî¤ë7·î29Æü¤Ë¡Ö¹ø¤ÎÄË¤ß¡×¤Î±Æ¶Á¤Ç³èÆ°µÙ»ß¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿I.M¡£»öÌ³½ê¤Ï¡Ö°åÎÅ¿Ø¤Î´«¹ð¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ï½ù¡¹¤Ë¹¥Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È½½Ê¬¤ËµÄÏÀ¤·¤¿Ëö¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°ÏÆâ¤ÇÁ²¿ÊÅª¤Ë³èÆ°¤òºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿¡×¤È¡¢³èÆ°ºÆ³«¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
I.M¤Ï¡Ö2025 MONSTA X CONNECT X¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢9·î1Æü¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤Î13th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE X¡Ù¤è¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤òºÆ³«¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
»öÌ³½ê¤Ï¡Ö¾ï¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î·ò¹¯¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¡¢I.M¤¬´°Á´¤Ë²óÉü¤·¡¢¤è¤ê·ò¹¯¤Ê»Ñ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤¤±þ±ç¤È·ãÎå¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
I.M¤Ï1996Ç¯1·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î29ºÐ¡£2015Ç¯5·î¤ËMONSTA X¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥É¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2021Ç¯2·î¤Ë¤Ï¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDuality¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£