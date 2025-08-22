¡ÖÆüËÜ¤Î¥Þ¥°¥í¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡×Ãæ¹ñ¤Î¿å»ºÊªÍ¢ÆþºÆ³«¤ÇËÌµþ¤ÎÎÁÍý¿Í¡¡½èÍý¿åÊü½Ð¤«¤é2Ç¯¡¡À¯ÉÜÀëÅÁ¤Ç¡ÖÉ÷É¾Èï³²¡×¤â²ÝÂê¤Ë
ÅìµþÅÅÎÏÊ¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤Î½èÍý¿åÊü½Ð¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯2Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ËÂÐ¤·¤ÆÃæ¹ñ¤ÏÍ¢ÆþºÆ³«¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ÔÌ±¤ÎÉÔ°Â¤Ïºþ¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ËÌµþ¤Ë¤¢¤ëÆüËÜÎÁÍýÅ¹¡£¿·Á¯¤Êµû¤ò»È¤Ã¤¿¼÷»Ê¤ä³¤Á¯Ð§¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÃæ¹ñ¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¿Á¾²æ°æÎÁÍýÄ¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ä
ËÌµþ¤ÎÎÁÍýÅ¹¡Ö¶Ó¿©²°¡× Á¾²æ°æ½¼¾¼ ÎÁÍýÄ¹
¡Ö¥Þ¥°¥í¤ÎÎÉ¤¤¤Î¤¬Íß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥Þ¥°¥í¤ÏÁ´Á³»é¤Î¤Î¤ê¤â°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÆüËÜ»º¤Î¿å»ºÊª¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¡¡ÌÓÇ« ÊóÆ»´±
¡ÖÆüËÜ¤Ï¼þÊÕ¹ñ¤È½½Ê¬¤Ê¶¨µÄ¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Þ°ìÊýÅª¤ËÊ¡Åç³Ë±øÀ÷¿å¤ÎÊü½Ð¤ò³«»Ï¤·¡¢Á´À¤³¦¤Ë´í¸±¤òÅ¾²Ç¤·¤¿¡×
2023Ç¯8·î¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤Î½èÍý¿åÊü½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡Ö³Ë±øÀ÷¿å¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç·ã¤·¤¯ÈãÈ½¡£ÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ÎÍ¢Æþ¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¶Ø»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á¾²æ°æ¤µ¤ó¤ÎÅ¹¤â¡¢°ì»þ¡¢µÒ¤¬·ã¸º¡£Ãæ¹ñ¤ä¥¹¥Ú¥¤¥ó»º¤Îµû¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Î¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÒ¤«¤é¤Ï¡ÖÆüËÜ»º¤Î¿å»ºÊª¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯6·î¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏÆüËÜ»º¤Î¿å»ºÊª¤ÎÍ¢ÆþºÆ³«¤òÈ¯É½¡£
Á¾²æ°æ¤µ¤ó¤ÎÅ¹¤Ë¤â¡¢Íè·î²¼½Ü¤Ë¤ÏÆüËÜ»º¤Îµû¤¬Æþ²Ù¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌµþ¤ÎÎÁÍýÅ¹¡Ö¶Ó¿©²°¡× Á¾²æ°æ½¼¾¼ ÎÁÍýÄ¹
¡Ö¡ÊÆüËÜ»º¤¬Ãæ¹ñ¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï¡ËÍè·î¤ÎËö¤Î¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Ãæ¹ñ¡ÊÀ¯ÉÜ¡Ë¤¬OK½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤ÎÊý¤â°Â¿´¤·¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÍèÅ¹µÒ
¡Ö¡ÊQ.Å¹¤ÇÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¿©¤Ù¤Þ¤¹¤«¡Ë¤Ï¤¤¡£Â¿Ê¬¡¢¿©¤Ù¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Å¹¤¬¿©ºà¤Î°ÂÁ´¤òÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ´ÉÍý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¤·¤«¤·¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÉÔ°Â¤ò¤¢¤ª¤Ã¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢¿µ½Å¤Ê°Õ¸«¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌµþ»ÔÌ±
¡ÖÆüËÜ»º¤Ê¤éÊü¼ÍÇ½±øÀ÷¤¬¿´ÇÛ¤ÇÇã¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÉáÃÊ¤Ï¥Î¥ë¥¦¥§¡¼»º¤Ê¤É¤òÇã¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Ä¤âÆüËÜ»º¤Î¿å»ºÊª¤ÏÇã¤¤¤Þ¤»¤ó¡£·ò¹¯¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡×
2Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬ÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤Î´í¸±À¤òÀëÅÁ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ÔÌ±¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ»º¤Ï´í¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬ºþ¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¿©ÉÊ´ØÏ¢»ö¶È¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤¦¤ä¤¯ºÆ³«¤¹¤ëÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ÎÍ¢Æþ¡£º£¸å¤Ï¡¢É÷É¾Èï³²¤ÎÊ§¤·¤ç¤¯¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£