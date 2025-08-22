22日行われた、中学校サッカー日本一を決める決勝戦。準決勝で大会2連覇中の鹿児島・神村学園を1対0で破り、3大会ぶりの決勝進出を決めた静岡学園。決勝の相手は全中で4度の優勝を誇る名門、宮崎・日章学園。



前後半30分ハーフで行われたこの試合、最初のチャンスを作ったのは静岡学園。前半4分、右サイドからのクロスに9番吉澤が頭で合わせネットを揺らしますが、ここはオフサイドの判定。静学、惜しくも先制ゴールとはなりません。





14分には、7番山田栞太がこの位置から狙いますが、ここは相手キーパーがファインセーブ。前半を0対0で終えると、迎えた後半4分、2番三保から5番木原とつなぎ…最後飛び込んだのは6番西谷！西谷の今大会初ゴールで静学が先制！15大会ぶりの優勝へ、大きく一歩近づきます。しかし13分にピンチの場面。日章学園にゴール前を崩されますが、ここは5番木原が体を張ったディフェンスでゴールを許しません。すると静学は後半23分、右サイドを18番宮坂が突破すると、このボールに2番三保が合わせ追加点！点差を2点に広げると…さらにその1分後、9番吉澤のパスを受けた6番西谷がゴール前で静学らしいテクニックを見せると見事ゴールネットを揺らし、この試合2点目！日章学園を突き放します。試合終了間際には、途中出場・12番山田優志のゴールも生まれた静岡学園。4対0で日章学園を破り、見事15大会ぶり2度目の優勝を飾りました。■6番西谷選手 インタビュー■7番山田主将 インタビュー